iOS 15 güncellemesini tanıtan Apple, yeni sürümün kullanılabileceği tüm iPhone modellerini açıkladı.

Apple'ın; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC geliştirici konferansıda iOS 15 güncellemesi tanıtıldı.

iPhone'lara gelecek yeniliklerden bahseden Apple, aynı zamanda güncellemeyi alması kesinleşen iPhone modellerini de duyurdu.

Güncellemeyi alacak iPhone modelleri hakkında daha önceki sızıntılar, iOS 14 alan bazı modellerin iOS 15'e yükseltilmeyeceği yönündeydi.

Ancak bir sürpriz yapan Apple, iOS 14 alan tüm iPhone'ların iOS 15'e güncelleneceğini açıkladı.





iOS 15 ALACAK iPHONE MODELLERİ

Apple'ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, iOS 15 güncellemesi alacak iPhone modelleri şu şekilde:

iPhone 12 serisindeki tüm modeller

iPhone 11 serisindeki tüm modeller

iPhone XS,

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE 2 2020

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

Altı yıl önce tanıtılan iPhone 6S modelinin bile iOS 15 sürümüne geçiş yapabilecek olması, bu modele sahip kullanıcıları sevindiren bir gelişme oldu diyebiliriz.

iOS 15 önizleme beta sürümü, artık Apple Geliştirici Programı üyeleri tarafından indirilebiliyor.

Güncellemenin herkese açık beta sürümü de önümüzdeki ay kullanıcılara sunulacak.

iOS 15'in kararlı tam sürümü ise 2021 sonbaharında iPhone 13 serisi ile birlikte dağıtılmaya başlanacak.

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