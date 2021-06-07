iOS 15 tanıtıldı: İşte iPhone'lara gelecek yenilikler

Apple, bugün başlayan WWDC geliştirici konferansında merakla beklenen iOS 15 sürümünü tanıttı. İşte iOS 15 ile iPhone'lara gelen yenilikler....

Apple'ın; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC geliştirici konferansı, geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle internet üzerinden düzenlenmişti.

Bu yıl da benzer bir karar alan ABD'li şirket, WWDC 2021 etkinliğini 7-10 Haziran tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirecek.

Apple, bu akşam saatlerinde başlayan etkinlikte, merakla beklenen iOS 15 güncellemesini tanıttı. Gelin hep birlikte, iOS 15 ile iPhone'lara gelen yeniliklere göz atalım.

FACETIME, ANDROID VE WINDOWS'A GELİYOR

Bildiğiniz gibi, Apple'ın popüler iletişim uygulaması FaceTime, yalnızca iOS yüklü cihazlarda kullanılıyor. Ancak iOS 15 ile birlikte FaceTime, artık Android ve Windows işletim sistemlerinde de kullanılabilecek.

Böylece diğer görüntülü görüşme uygulamaları, artık FaceTime gibi ciddi bir rakiple mücadele etmek zorunda kalacak.

Ayrıca FaceTime üzerinden aramadaki kişiler birlikte bir şeyler izleyebilecek ya da dinleyebilecek.

Apple, bu güncellemeyle FaceTime'ı biraz daha Zoom benzeri bir görüntülü arama hizmetine dönüştürüyor. FaceTime ayrıca, önceden insanlarla paylaşabilmeniz ve doğru zamanda katılabilmeniz için planlanmış bir aramanın bağlantısını paylaşmanıza da izin verecek.

Apple, iOS 15 ile gelen bir dizi başka FaceTime güncellemesini de duyurdu. Yeni bir ızgara görünümü seçeneği, ses kalitesini iyileştirmek için bir ses yalıtımı özelliği, uzamsal ses desteği ve "portre modu" ile arka planınızı bulanıklaştırma seçeneği de bu yenilikler arasında bulunuyor.

Güncelleniyor...