iOS 15.2 yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

Apple, iPhone'lar için iOS 15.2 güncellemesini yayınladı. Yeni güncellemeyle iPhone'lara gelen yenilikleri derledik.

Apple'ın; desteklenen iPhone modellerine sunduğu iOS 15 güncellemesi, yeni sürüme güncellendi.

ABD'li şirket, desteklenen modeller için iOS 15.2 güncellemesini kullanıma sundu. Apple, mobil işletim sisteminin yeni versiyonu ile iPhone kullanıcılarına yeni özellikler sunacak.

iOS 15.2 İLE iPHONE'LARA GELEN YENİLİKLER

Yeni gelen Uygulama Gizlilik Raporu ile uygulamaların son yedi gün içinde konumunuza, fotoğraflarınıza, kameranıza, mikrofonunuza ve kişilerinize ne sıklıkta eriştiğini ayrıntılı olarak görebileceksiniz.

iOS 15.2 ile ayrıca vefat durumunda hesabınıza erişebilmesini istediğiniz kişileri dijital varisler olarak atayabilmenizi sağlayan Dijital Miras özelliği de kullanıma sunuldu.

iOS 15.2 ile birlikte gelen diğer bir özellik ise kamera arayüzüne "makro modunu" açıp kapatmayı mümkün kılacak yeni bir dokunmatik tuş.



ÇIPLAK FOTOĞRAF KONTROLÜ

İşletim sisteminin yeni sürümü, çocuklar tarafından kullanılan cihazlar için Mesajlar uygulamasında müstehcen görüntü taraması ile geldi.

Görüntü algılama, Mesajlar uygulaması aracılığıyla alınan ve gönderilen resimlerdeki müstehcen içeriği tarayarak çocukları uygunsuz görüntülerden korumayı amaçlıyor.

Sistem çıplak bir görüntü algıladığında resim bulanıklaştırılacak ve çocuk, içeriğe bakmadan önce uyarılacak.

Sistemin fotoğrafları tararken, çocuk cinsel istismarına ilişkin resimlerin bulunduğu bir veri tabanındaki fotoğraflarla karşılaştırılacağı ve planın başlangıçta yalnızca ABD’deki mobil cihazlara uygulanmasının beklendiği belirtildi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK

Kolluk kuvvetlerinde, bilinen çocuk cinsel istismarı görüntülerinin sayısal kodlara dönüştürüldüğü arşivler var. Bu kodlarla herhangi bir fotoğrafın o arşivdeki görüntülerle eşleşip eşleşmediği anlaşılabiliyor.

Apple da NeuralHash adındaki benzer bir arşiv sistemini kullanarak iPhone'lardaki muhtemel çocuk istismarı fotoğraflarını yakalamayı planlıyor.

Kullanıcıların gönderdiği fotoğraflar da kodlara dönüştürülerek arşivdekilerle karşılaştırılacak ve fotoğrafa çıplak gözle bakılmadan, istismar içerip içermediği tespit edilebilecek.