Euro
15.6192
3.05%
Dolar
13.6095
2.92%
Altın
798.0360
2.71%
Borsa
208,017.00
0.77%
Bitcoin
594.857
-0.21%
BTXN Coin
33.52
-0.88%
1ºC
İstanbul
Bulutlu 1 C

    iOS 15.2.1 yayınlandı: İşte güncellemeyle gelen yenilikler

    Apple, iPhone'lar için iOS 15.2.1 güncellemesini yayınladı. Yeni güncellemeyle düzeltilen sorunları derledik.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2022 - 14:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    iOS 15.2.1 yayınlandı: İşte güncellemeyle gelen yenilikler

    Apple'ın; desteklenen iPhone modellerine sunduğu iOS 15 güncellemesi, yeni sürüme güncellendi.

    ABD'li şirket, desteklenen modeller için iOS 15.2.1 güncellemesini kullanıma sundu. Apple, mobil işletim sisteminin yeni versiyonu ile iPhone kullanıcılarının karşılaştığı bazı hataları çözüme kavuşturdu.

    iOS 15.2.1 NELER YENİ

    iOS 15.2.1 güncellemesi, yenilikten çok iPhone ve iPad’lerde tespit edilen hataları düzeltmeye odaklanıyor.

    Güncelleme ile birlikte, Mesajlar’da iCloud Bağlantısı kullanılarak gönderilen fotoğrafların yüklenmemesi sorunu giderildi.

    Ayrıca, üçüncü taraf CarPlay uygulamalarının yanıt vermemesi sorunu da çözüme kavuşturuldu.

    apple

    iPhone modellerine göre boyutu 700 - 950 MB arasında değişen iOS 15.2.1 güncellemesini Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme seçeneğine giderek iPhone'unuza yükleyebilirsiniz.


    Görüş Bildir