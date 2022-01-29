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    iOS 15.4 ile 37 yeni emoji gelecek: Hamile adam da ekleniyor

    iPhone için sunulacak iOS 15.4 yazılım güncellemesi ile 37 yeni emojinin daha kullanıma sunulacağı açıklandı. Bu emojilerden en dikkat çekeni ise hamile adam.
    • Haber Merkezi
    • 29.01.2022 - 11:45
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    iOS 15.4 ile 37 yeni emoji gelecek: Hamile adam da ekleniyor

    Duygularımızı ifade etmek için mesajlaşırken sık sık kullandığımız emojiler, neredeyse farklı bir dil haline geldi.

    Her geçen gün artan sayılarıyla hemen hemen her duygu ve düşünceyi ifade eden emojilere yenileri eklenmeye devam ediyor.

    iOS 15.4 İLE 37 YENİ EMOJİ GELİYOR

    iPhone için sunulacak iOS 15.4 yazılım güncellemesi ile iPhone'lara 37 yeni emoji daha eklenecek.

    Eriyen Yüz, Noktalı Çizgi Yüz, Gözyaşlarını Tutturan Yüz ve Çapraz Ağızlı Yüz gibi yedi yeni emojinin daha yer aldığı belirtildi.

    Diğer eklemeler arasında bir motosiklet lastiği, bir kaydırak, bir disko topu, mercan, fasulye ve düşük pil de yer alıyor.

    ios

    HAMİLE ADAM EMOJİSİ DE VAR

    Gelecek emojiler arasında hamile adam da bulunuyor. Tüm onaylı emojileri üreten Kaliforniya merkezli Unicode Konsorsiyumu’nun bir parçası olan Emojipedia, hamile adamın ‘bazı transseksüel erkekler ve eşcinseller için hamileliğin mümkün olduğunu’ kabul ettiğini vurguladı.

    Ancak iki yeni hamile erkek emojisi, çok yemek yemenin neden olduğu dolu bir mideyi göstermenin bir yolu olarak da kullanılabilir.


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