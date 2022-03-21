iOS 15.4 ile iPhone'larda batarya sorunu yaşanıyor

Apple tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 15.4 güncellemesi, bazı iPhone modellerinde batarya sorunlarına yol açtı.

Apple'ın; desteklenen iPhone modellerine sunduğu iOS 15 güncellemesi, geçtiğimiz günlerde yeni sürüme güncellenmiş ve iOS 15.4 yayınlanmıştı.

Apple, mobil işletim sisteminin yeni versiyonu ile iPhone kullanıcılarının karşılaştığı bazı hataları çözüme kavuşturdu ve telefonlara yeni özellikler ekledi. Ancak güncelleme, bazı sorunları da beraberinde getirdi.

ŞARJ SORUNU ORTAYA ÇIKTI

Güncelleme sonrasında giderek artan sayıda kullanıcı, şarj ömrünün azaldığını rapor etti. Hatta bazı kullanıcılar, iPhone 13 Pro Max’in sadece yarım gün çalışabildiği söyledi.

Bazı kullanıcılar, güncelleme ile gelen 120Hz ProMotion yenileme hızının çok sık kullanıldığını ve bu yüzden şarjın çabuk tükendiğini belirtiyor.

Ancak iPhone 13 öncesi modellerde bu özellik olmamasına rağmen benzer sorunların yaşanması, kafalarda soru işaretlerine neden oluyor.

Tam olarak sorunun ne olduğunu öğrenebilmek için Apple'dan resmi bir açıklama bekleniyor.

120HZ DESTEĞİ YENİ GELMİŞTİ

Apple’ın yeni iPhone 13 Pro ve Pro Max modellerinde bulunan 120Hz desteği, birçok kullanıcı tarafından olumlu olarak karşılansa da bu destek, şu anda yalnızca belirli uygulamalarda var.

Ancak yeni güncelleme, 120Hz yenileme özelliğinin tüm uygulamalarda kullanılmasını sağlıyor.