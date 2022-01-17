iOS 15'e geçiş hızı, iOS 14'e göre çok düşük kaldı

iOS 15'e geçiş hızı, iOS 14'e göre çok düşük kaldı

iOS 15 çalıştırma imkanına sahip olan cihazların sadece yüzde 63'ünde iOS 15 yüklü. iOS 14'te bu rakam yüzde 81 seviyesindeydi.

Apple'ın; desteklenen iPhone modellerine sunduğu iOS 15 güncellemesi, geçtiğimiz yıl eylül ayında yayınlanmıştı. iPhone'lara birçok yeni özellik sunan güncelleme, görünüşe göre pek de bekleneni veremedi.

Apple’ın 2020'de yayınladığı iOS 14 güncellemesine geçiş oldukça hızlı ve büyük olmuştu. Ancak iOS 15 verilerine baktığımızda, oranların düşük kaldığını görüyoruz.

2020 Aralık ayı itibarı ile Apple, son dört yılda üretilen tüm iPhone'ların yüzde 81'inin iOS 14 kullandığını belirtiyor.

iOS 15 çalıştırma imkanına sahip olan aygıtların ise şu anda sadece yüzde 63'ünde iOS 15 yüklü. Bu da kullanıcıların büyük denebilecek bir kısmının yeni işletim sistemine geçmek istemediğini gösteriyor.

iOS 15 NEDEN TERCİH EDİLMEDİ

Değişime karşı durmanın başlıca nedenleri arasında arabirim değişiklikleri, Safari tarayıcısındaki değişiklikler ve kullanıcıların orijinal arayüzden uzaklaşmak istememeleri olabilir.

Geçtiğimiz yıl Google, Android kullanıcılarının büyük kısmının hala Android'in eski sürümlerini kullandığını söylüyordu. En son Android sürümünü kullanan kullanıcıların oranı sadece yüzde 26,5.

Bu nedenle Apple, her ne kadar geçiş rakamları düşük kalsa da iOS 15 kullanım oranından oldukça memnun.