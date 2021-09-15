iOS 15'in ne zaman yayınlanacağı belli oldu

iOS 15'in ne zaman yayınlanacağı belli oldu

Apple, dün akşam düzenlediği etkinlikte iOS 15 güncellemesinin çıkış tarihini duyurdu.

ABD'li teknoloji devi Apple, dün akşam düzenlediği etkinlikte merakla beklenen iPhone 13 modellerini tanıtmıştı. Ayrıca şirket, yeni İOS sürümü hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz aylarda iPhone'lara gelecek yeniliklerden bahseden Apple, şimdi ise güncellemenin ne zaman yayınlanacağını paylaştı.

20 EYLÜL'DE GELİYOR

“iOS 15 herkesle bağlantı kurmanıza, anda kalıp anı yaşamanıza, dünyayı keşfetmenize, güçlü ve akıllı teknolojileri kullanarak iPhone ile her zamankinden daha fazlasını yapabilmenize yardımcı olan yeni özelliklerle dolu.” ifadelerini kullanan Apple, güncellemenin 20 Eylül'de yayınlanacağını duyurdu.

iOS 15 ALACAK iPHONE MODELLERİ

Apple'ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, iOS 15 güncellemesi alacak iPhone modelleri şu şekilde: