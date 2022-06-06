iOS 16 tanıtıldı: İşte iPhone'lara gelecek yenilikler

Apple, bugün düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC 2022) iOS 16'yı tanıttı. İşte iPhone'lara gelecek tüm özellikler...

Apple'ın; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC geliştirici konferansı, 6-10 Haziran tarihleri gerçekleşiyor.

Bu akşam 20.00'de başlayan etkinlikte Apple, kendi yazılımlarının yeni sürümlerini tanıttı. Bu yazılımlar arasında en çok merak edilen ise iOS 16 oldu.

iOS 16 ile iPhone'lara gelecek yenilikler

Apple'ın iOS işletim sisteminin bir sonraki büyük sürümü, önemli geliştirmeler içeriyor. Yeni işletim sisteminin başta gelen özellikleri arasında kilit ekranında yapılan düzenlemeler ve acil durum butonu var. Gelin, iOS 16 ile gelecek yeniliklere daha yakından bakalım.

Yeni kilit ekranı

iPhone ekranlarında artık iOS 16 ile birlikte kilit ekranı değişiyor. İlk olarak duvar kağıdınızda derinlik modu olacak. Bu özellikle birlikte, duvar kağıdınızda bir yüz veya kişi varsa, saat gibi yazıların önünde yer alacak.

Öte yandan kullanıcılar, artık kilit ekranına widget ekleyebilecek. Bu widget’lar arasında takvim uygulaması, hava durumu ve yapılacaklar listesi gibi seçenekler de var.

Yenilenen mesajlar uygulaması

iOS 16 güncellemesi ile birlikte, Mesajlar uygulaması da tamamen yenileniyor. Mesajlar uygulamasında artık gönderilmiş mesajları düzenleyebileceksiniz.

SharePlay isimli yeni özellik sayesinde kullanıcılar, arkadaşlarıyla birlikte beraber dizi izleyebilecek veya müzik dinleyebilecek.

Yeni güvenlik özellikleri

iOS 16 ile birlikte Güvenlik Kontrolü adı verilen yeni bir özellik geliyor. Bu araç sayesinde kullanıcıların kişisel güvenliği daha fazla korunacak.

Bildiğiniz gibi günümüzdeki birçok ilişkide insanlar birbirleriyle şifrelerini ve konumlarını kolayca paylaşıyorlar ancak bu çoğu zaman bir sorun haline gelebiliyor.

Apple’ın yeni Acil Durum butonu ile birlikte tüm hesaplara erişim tamamen kesilebilecek.

Bu da istemediğiniz kişilerle konumunuzun paylaşılmasını ve onların hesaplarınıza erişmesini engelleyecek.

Ayrıca bu butona bastığınızda diğer tüm cihazlarda açık olan iCloud hesaplarınız kapatılacak.

iOS 16 güncellemesinin eylül ayında tanıtılacak iPhone 14 modelleriyle birlikte diğer kullanıcılara da sunulması bekleniyor.



