iOS 17, 18 Eylül'de geliyor! İşte güncelleme alacak iPhone'lar

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında iPhone 14 serisi ile birlikte iOS 16 güncellemesini kullanıma sunmuştu. Şirket, şimdi de yeni iPhone'larla yayınlanması beklenen iOS 17 üzerinde çalışıyor.
Dün akşam tanıtılan iPhone 15 modellerinin ardından, gözler artık iOS 17 güncellemesine çevrildi.
iOS 17 ne zaman çıkacak
Apple, desteklenen iPhone modelleri için iOS 17 güncellemesini 18 Eylül'de yayınlayacak.
iOS 17 alacak iPhone modelleri
iOS 17 güncellemesi, aşağıdaki modeller için çıkış yapacak:
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone Xr
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone SE (2020)
iPhone 12 mini
iPhone 12
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 13 mini
iPhone 13
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone SE (2022)
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iOS 17 ile iPhone'lara gelecek yenilikler
Mesajlarda yapılan bazı güncellemeler, sesli mesajların dökümlerini (Pixel 7 serisinin sunduğuna benzer), canlı konumunuzu ve durumunuzu buluşacağınız birine iletmeye yardımcı olmak için Check In adlı bir dizi yeni özelliği içeriyor.
Apple, ayrıca sesli mesajlarda arayanların ne söylediğinin yazı olarak gözükebileceğini de söylüyor.
Mesajlarda yer alacak artı butonuyla telefonunuzdaki istediğiniz fotoğrafları ve canlı fotoğrafları sticker'lara dönüştürmeniz mümkün olacak.
Artık FaceTime uygulamasında arayan kişiler aradıkları kişiye videolu mesajlar bırakabilecek. Bu özellik, Google Meet uygulamasında zaten bulunuyor.
Güncelleme ile "Çıkartmalar" da elden geçiriliyor ve iMessage'lara veya sistemin herhangi bir yerine "çıkartma" olarak herhangi bir emoji veya fotoğraf eklenebilecek.
AirDrop, yalnızca iki iPhone'u birbirine yaklaştırarak seçtiğiniz e-posta adreslerini ve telefon numaralarını gönderecek "NameDrop" isimli yeni bir güncelleme alıyor.
iOS 17, otomatik düzeltmeye yönelik geliştirmeler dahil olmak üzere klavye güncellemelerini de içeriyor.
Güncelleme ile, ekranı tarih ve saatle birlikte bir durum ekranına dönüştüren yeni bir şarj modu da geliyor.
Söz konusu mod; canlı etkinliklerden, widget'lardan, akıllı yığınlardan bilgi gösterebiliyor ve telefonunun şarj olurken yatay konuma çevrildiğinde devreye giriyor.
Elveda "Hey Siri"
iOS 17 ile birlikte, Siri'yi devreye almak için "Hey Siri" yerine sadece "Siri" diyebileceksiniz. Ayrıca Siri, arka arkaya verilen komutları da anlayabilecek.