iOS 17, 18 Eylül'de geliyor! İşte güncelleme alacak iPhone'lar Apple, dün akşamki etkinliğinde geçtiğimiz aylarda tanıttığı iOS 17 hakkında bilgiler paylaştı. Şirket, güncellemeyi 18 Eylül'de yayınlayacak.

ensonhaber.com

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında iPhone 14 serisi ile birlikte iOS 16 güncellemesini kullanıma sunmuştu. Şirket, şimdi de yeni iPhone'larla yayınlanması beklenen iOS 17 üzerinde çalışıyor.

Dün akşam tanıtılan iPhone 15 modellerinin ardından, gözler artık iOS 17 güncellemesine çevrildi.

iOS 17 ne zaman çıkacak

Apple, desteklenen iPhone modelleri için iOS 17 güncellemesini 18 Eylül'de yayınlayacak.

iOS 17 alacak iPhone modelleri

iOS 17 güncellemesi, aşağıdaki modeller için çıkış yapacak:

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (2022)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iOS 17 ile iPhone'lara gelecek yenilikler

Mesajlarda yapılan bazı güncellemeler, sesli mesajların dökümlerini (Pixel 7 serisinin sunduğuna benzer), canlı konumunuzu ve durumunuzu buluşacağınız birine iletmeye yardımcı olmak için Check In adlı bir dizi yeni özelliği içeriyor.

Apple, ayrıca sesli mesajlarda arayanların ne söylediğinin yazı olarak gözükebileceğini de söylüyor.

Mesajlarda yer alacak artı butonuyla telefonunuzdaki istediğiniz fotoğrafları ve canlı fotoğrafları sticker'lara dönüştürmeniz mümkün olacak.

Artık FaceTime uygulamasında arayan kişiler aradıkları kişiye videolu mesajlar bırakabilecek. Bu özellik, Google Meet uygulamasında zaten bulunuyor.

Güncelleme ile "Çıkartmalar" da elden geçiriliyor ve iMessage'lara veya sistemin herhangi bir yerine "çıkartma" olarak herhangi bir emoji veya fotoğraf eklenebilecek.

AirDrop, yalnızca iki iPhone'u birbirine yaklaştırarak seçtiğiniz e-posta adreslerini ve telefon numaralarını gönderecek "NameDrop" isimli yeni bir güncelleme alıyor.

iOS 17, otomatik düzeltmeye yönelik geliştirmeler dahil olmak üzere klavye güncellemelerini de içeriyor.

Güncelleme ile, ekranı tarih ve saatle birlikte bir durum ekranına dönüştüren yeni bir şarj modu da geliyor.

Söz konusu mod; canlı etkinliklerden, widget'lardan, akıllı yığınlardan bilgi gösterebiliyor ve telefonunun şarj olurken yatay konuma çevrildiğinde devreye giriyor.

Elveda "Hey Siri"

iOS 17 ile birlikte, Siri'yi devreye almak için "Hey Siri" yerine sadece "Siri" diyebileceksiniz. Ayrıca Siri, arka arkaya verilen komutları da anlayabilecek.