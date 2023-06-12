iOS 17 güncellemesi alamayacak iPhone modelleri

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında iPhone 14 serisi ile birlikte iOS 16 güncellemesini kullanıma sunmuştu.
Şirket, şimdi de önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone'larla yayınlanması beklenen iOS 17 üzerinde çalışıyor.
Apple, iOS 17'yi geçtiğimiz günlerde düzenlenen WWDC geliştiriciler konferansında görücüye çıkardı.
Yeni işletim sisteminin özellikleri arasında yeniden tasarlanmış kişi kartları ve canlı sesli mesajlar yer alıyor.
iOS 17 güncellemesi alamayacak iPhone'lar
Apple, etkinlik sonrasında paylaştığı duyuruda, iOS 17 güncellemesi alacak iPhone modellerini paylaştı. Böylece hangi modellerin güncelleme alamayacağı da belli oldu.
iOS 17 alamayacak iPhone modelleri:
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
Diğer eski iPhone modelleri
iOS 17 alacak iPhone modelleri:
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone Xr
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone SE (2020)
iPhone 12 mini
iPhone 12
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 13 mini
iPhone 13
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone SE (2022)
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max