iOS 17.1.2 güncellemesinin ne zaman yayınlanacağı belli oldu Apple, iPhone'lardaki çeşitli sorunları gidermek için iOS 17.1.2 güncellemesini yayınlamaya hazırlanıyor.

ensonhaber.com

Apple, iPhone modellerinde yaşanan Wi-Fi bağlantı kopukluğu ve telefonun kendiliğinden kapanması gibi sorunları düzeltmek için iOS 17.1.1 güncellemesini yayınlamıştı.

Ancak güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, aynı sorunları yaşamaya devam edince Apple harekete geçti.

Apple, bu hataları gidermek için iOS 17.1.2 sürümünü bu hafta yayınlamayı planlıyor. Küçük bir güncelleme olan iOS 17.1.2'nin hata düzeltmelerine odaklanması bekleniyor.

iOS 17.1.2, iPhone 15 serisini etkileyen Wi-Fi bağlantı kopukluğu ve cihazların aniden kapanma sorununu gidermesi beklenen iOS 17.1.1'den sonra, bu ay iPhone için ikinci hata düzeltme güncellemesi olacak.

iOS 17.2 de yolda

Apple'ın iOS 17.1.2'nin ardından, yaklaşık bir aydır beta testinde olan iOS 17.2'yi yayınlaması bekleniyor.