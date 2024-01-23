iOS 17.3 yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler Apple, merakla beklenen iOS 17.3 güncellemesini yayınladı. iOS 17.3 ile iPhone'lara gelen yenlikleri derledik.

ensonhaber.com

Apple, mevcut iOS güncellemesindeki bazı hatalar nedeniyle iOS 17.3 güncellemesini kullanıma sundu.

Şirket, hem hataları giderdi hem de telefonlara bazı yeni özellikler getirdi. 1,32 GB büyüklüğündeki iOS 17.3 güncellemesi, iPhone XR/XS ve sonraki modeller için yayınlandı.

Apple ayrıca iOS'un eski sürümlerini çalıştıran iPhone modelleri için iOS 15.8.1 ve iOS 16.7.5 sürümlerini de yayınladı.

iOS 17.3 ile iPhone'lara gelen yenilikler

iPhone ve iPad kullanıcıları için yeni "Unity Boom" duvar kağıdı tüm kullanıcılara sunuldu.

Diğer özellikler arasında Çalınan Aygıt Koruması, Apple Müzik'te arkadaşlarla birlikte düzenlenebilen çalma listeleri, otellerde kullanılabilen AirPlay desteği; Ayarlar menüsünden, Apple ID ile giriş yapılan tüm cihazların AppleCare ve garanti durumlarının kontrol edilebilmesi yer alıyor.

Ayrıca iPhone 14 ve iPhone 15 modelleri için kaza tespiti özellikleri de iyileştirildi.

Çalınan Aygıt Koruması

"Çalınan Aygıt Koruması" özelliği, iPhone'unuz çalındığı veya ele geçirildiği durumlarda, "Bul" özelliğinin devre dışı bırakılmasını, Apple ID şifrenizin değiştirilmesini ve iCloud'da saklanan parolalar ile diğer hassas bilgilere erişilmesini önlemek amacıyla ekstra bir güvenlik katmanı sağlıyor.

Çalınan Aygıt Koruması aktifken, telefonun kilidini açmak, kayıp modunu devre dışı bırakmak, içerik ve ayarları sıfırlamak, Safari üzerinden ödeme yöntemlerini kullanmak, iPhone'u yeni bir cihaz olarak ayarlamak ve benzeri işlemler için Face ID veya Touch ID doğrulaması zorunlu oluyor.

Bu işlemleri gerçekleştirebilmek için kullanıcının Face ID veya Touch ID ile kimlik doğrulaması yapması, bir saat beklemesi ve ardından tekrar Face ID veya Touch ID ile doğrulama yapması gerekiyor.

Yeni duvar kağıdı

iOS 17.3 ve iPadOS 17.3, siyahi toplulukları desteklemek amacıyla yeni Birlik Buketi duvar kağıdını içeriyor.

Ortak çalma listeleri

Bu özellik, arkadaşlarınızı Apple Music listelerinize katılmaya davet etmenizi sağlıyor. Listeye herkes parça ekleyebilir, silebilir ve parçaların sırasını değiştirebilir. Ortak çalışılan listedeki herhangi bir parçaya emoji tepkileri eklenebilir.

Düzeltilen diğer sorunlar

AirPlay otel desteği, belirli otellerde içerikleri doğrudan odanızdaki TV’ye yayımlamanıza olanak tanır.

Ayarlar’daki AppleCare ve Garanti, Apple kimliğinizle giriş yapılmış aygıtların tümü için garanti kapsamınızı gösterir.

Trafik Kazası Algılama iyileştirmeleri (tüm iPhone 14 ve iPhone 15 modelleri).