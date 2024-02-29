iOS 17.4 güncellemesi ile iPhone'lara gelecek yenilikler belli oldu Mart ayında kullanıma sunulacak iOS 17.4 güncellemesi ile iPhone'lara gelecek yenilikler ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Apple, mevcut iOS güncellemesindeki bazı hatalar nedeniyle geçtiğimiz haftalarda iOS 17.3 güncellemesini yayınlamıştı.

Şu anda iOS 17.4 üzerinde çalışan şirket, güncellemenin beta sürümünü ise bir süredir kullanıcılara sunuyor.

Son geliştirici sürümü yayınlandı

Apple, şimdi de geliştiriciler için iOS 17.4 güncellemesinin final öncesi sürümünü yayınladı.

iPadOS 17.4 ile birlikte yayınlanan iOS 17.4 RC, test sürecinde herhangi bir hata bulunmaması durumunda önümüzdeki hafta tüm kullanıcılara ulaşacak.

iOS 17.4 ile iPhone'lara gelecek yenilikler

iOS 17.4, App Store ve uygulamaların AB’deki çalışma biçiminde kapsamlı değişiklikler getiriyor.

iOS 17.4 ile birlikte, Avrupa Birliği sınırları içerisindeki iPhone modellerinde, dış kaynaktan uygulama yükleme özelliğini aktif edilecek. Böylece kullanıcılar, App Store dışından iPhone'lara uygulama yükleyebilecek.

Apple, iOS 17.4 güncellemesiyle Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now gibi bulut oyun uygulamalarına izin verecek.

Mini oyunlar, sohbet botları ve eklentiler de artık uygulama içi satın alma sistemini kullanacak.

iOS 17.4 güncellemesinden sonra AB kullanıcıları, Safari tarayıcıyı açtıktan sonra iOS'taki popüler tarayıcılar listesinden yeni bir varsayılan tarayıcı seçebilecek.

NFC çipine erişim

Öte yandan, üçüncü parti ödeme uygulamaları ve bankalar, iOS 17.4 ile iPhone'daki NFC çipine erişebilecek.

Kullanıcılar, Apple Pay veya Cüzdan uygulamasını kullanmadan doğrudan iPhone üzerinden temassız ödeme yapabilecek.

Varsayılan temassız ödeme sağlayıcısı belirleme seçeneği, AB'de satılan iPhone'lardaki Ayarlar uygulamasında mevcut olacak.

Yeni emojiler

iOS 17.4; misket limonu, yenilebilir kahverengi mantar, anka kuşu, kırık zincir, başını dikey ve yatay olarak sallayan yüz gibi yeni emoji karakterleri de içeriyor.

Diğer yenilikler

Apple Podcast’leri için transkript desteği. (İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca).

Müzik tanımanın bulduğu şarkılar, Apple Müzik çalma listesine ve kitaplığına eklenecek.

Siri’nin alınan mesajları desteklenen herhangi bir dilde duyurması için yeni özellik.

Çalınan Aygıt Koruması tüm konumlarda artırılmış güvenlik seçeneğini destekleyecek.

Ayarlar’daki Pil Sağlığı, iPhone 15 modelleri için pil döngü sayısı, üretim tarihi ve ilk kullanımını gösterecek.

Arayan Kimliği mümkün olduğunda Apple tarafından doğrulanmış kuruluş adı, logosu ve departman adını gösterecek.

İşletmeler için Mesajlar’da güncellemeler.

Apple Cash sanal kart oluşturma.