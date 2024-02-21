iOS 17.4 ile iPhone'lara gelecek yeni emojiler belli oldu Mart ayında kullanıma sunulacak iOS 17.4 güncellemesi ile iPhone'lara gelecek yeni emojiler ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Apple, mevcut iOS güncellemesindeki bazı hatalar nedeniyle geçtiğimiz haftalarda iOS 17.3 güncellemesini yayınlamıştı.

Şu anda iOS 17.4 üzerinde çalışan şirket, güncellemenin beta sürümünü ise bir süredir kullanıcılara sunuyor.

iOS 17.4 ile birlikte, Avrupa Birliği sınırları içerisindeki iPhone modellerinde, dış kaynaktan uygulama yükleme özelliğini aktif edilecek. Böylece kullanıcılar, App Store dışından iPhone'lara uygulama yükleyebilecek.

Yeni emojiler de geliyor

Öte yandan, güncelleme ile iPhone'lara yeni emojiler de eklenecek. iOS 17.4; misket limonu, yenilebilir kahverengi mantar, anka kuşu, kırık zincir, başını dikey ve yatay olarak sallayan yüz gibi yeni emoji karakterleri içeriyor.

Yeni emoji karakterleri ayrıca Mac'te macOS 14.4, Apple Watch için watchOS 10.4 ve iPad için iPadOS 17.4'te de kullanılabilecek.

Apple'ın, henüz geliştirme aşamasında olan iOS 17.4'ü mart ayının başlarında kullanıma sunması bekleniyor.

iOS 17.4 ile başka neler geliyor

Apple, iOS 17.4 ile birlikte geliştiricilerin uygulamalarında alternatif ödeme seçeneklerini kullanmasına izin verecek.

iOS 17.4 güncellemesinden sonra AB kullanıcıları, Safari tarayıcıyı açtıktan sonra iOS'taki popüler tarayıcılar listesinden yeni bir varsayılan tarayıcı seçebilecek.

Öte yandan, üçüncü parti ödeme uygulamaları ve bankalar, iOS 17.4 ile iPhone'daki NFC çipine erişebilecek.

Kullanıcılar, Apple Pay veya Cüzdan uygulamasını kullanmadan doğrudan iPhone üzerinden temassız ödeme yapabilecek.

Varsayılan temassız ödeme sağlayıcısı belirleme seçeneği, AB'de satılan iPhone'lardaki Ayarlar uygulamasında mevcut olacak.