iOS 17.4 ile iPhone'lara gelecek yenilikler belli oldu Apple, iOS 17.4'ün ilk beta sürümünü yayınladı. Böylece, güncelleme ile iPhone'lara gelecek yenilikler de ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Apple, mevcut iOS güncellemesindeki bazı hatalar nedeniyle geçtiğimiz günlerde iOS 17.3 güncellemesini yayınlamıştı.

Şu anda iOS 17.4 üzerinde çalışan şirket, güncellemenin beta sürümünü kullanıma sundu. Peki yeni güncelleme ile telefonlara hangi özellikler eklenecek?

iOS 17.4 ile iPhone'lara gelecek yenilikler

Apple, Dijital Pazarlar Yasası'na uyum sağlamak amacıyla App Store ve uygulamaların Avrupa Birliği'ndeki çalışma biçiminde değişiklik yaptı.

Bu değişikliklerin birçoğu iOS 17.4 ile iPhone'lara eklenecek. Ancak güncellemeler, AB ülkelerine özel olacak.

iOS 17.4 ile birlikte, Avrupa Birliği sınırları içerisindeki iPhone modellerinde, dış kaynaktan uygulama yükleme özelliğini aktif edilecek. Böylece kullanıcılar, App Store dışından iPhone'lara uygulama yükleyebilecek.

Apple, ayrıca geliştiricilerin uygulamalarında alternatif ödeme seçeneklerini kullanmasına da izin verecek.

iOS 17.4 güncellemesinden sonra AB kullanıcıları, Safari tarayıcıyı açtıktan sonra iOS'taki popüler tarayıcılar listesinden yeni bir varsayılan tarayıcı seçebilecek.

NFC ile temassız ödeme

Üçüncü parti ödeme uygulamaları ve bankalar, iOS 17.4 ile iPhone'daki NFC çipine erişebilecek.

Kullanıcılar, Apple Pay veya Cüzdan uygulamasını kullanmadan doğrudan iPhone üzerinden temassız ödeme yapabilecek.

Varsayılan temassız ödeme sağlayıcısı belirleme seçeneği, AB'de satılan iPhone'lardaki Ayarlar uygulamasında mevcut olacak.

Yeni emojiler

iOS 17.4; misket limonu, yenilebilir kahverengi mantar, anka kuşu, kırık zincir, başını dikey ve yatay olarak sallayan yüz gibi yeni emoji karakterleri de içeriyor..

iOS 17.4 kararlı sürümün mart sonlarına doğru iPhone'lar için yayınlanacağı söyleniyor.