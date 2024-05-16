iOS 17.5 güncellemesi ile yıllar önce silinen fotoğraflar geri geldi iPhone sahipleri, iOS 17.5 güncellemesini yükledikten sonra, yıllar önce sildikleri fotoğrafların geri geldiğini rapor etmeye başladı.

ensonhaber.com

Apple, mevcut iOS güncellemesindeki bazı hatalar nedeniyle geçtiğimiz haftalarda iOS 17.4 güncellemesini yayınlamış ve telefonlara bazı özellikler getirmişti.

Şirket, şimdi de bazı hataları düzelten ve birkaç yeni özellik getiren iOS 17.5 güncellemesini dağıtmaya başladı.

Eski fotoğraflar geri geldi

iOS 17.5 güncellemesini yükleyen bazı iPhone kullanıcıları, silinmiş fotoğrafların bir hatadan dolayı geri geldiğini söylüyor.

Geçtiğimiz hafta güncellemenin beta sürümünü yükleyen kullanıcılar da benzer bir durum yaşadıklarını rapor etmişti.

iOS, kullanıcılara silinen fotoğrafları geri yükleme seçeneği sunuyor, ancak 30 gün sonra bunların kalıcı olarak kaldırılması gerekiyor.

Geri gelen fotoğrafların yıllar öncesine ait olması ise gizlilik endişelerini artırdı.

Bir kullanıcı, telefonlarını senkronize etmemesine veya iCloud'u kullanmamasına rağmen eski bir fotoğrafın geri geldiğini söylüyor. Bu da fotoğrafların internet üzerinden değil de cihazın depolama alanından geldiğini gösteriyor.

Konuyla ilgili Apple tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.