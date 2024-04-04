iOS 17.5 özellikleri sızdırıldı: İşte iPhone'lara gelecek yenilikler iOS 18'in tanıtılmasından önce yayınlanacak son iOS 17 sürümü iOS 17.5, beta olarak kullanıma sunuldu. Güncelleme ile iPhone'lara gelecek yenilikler de ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Apple, mevcut iOS güncellemesindeki bazı hatalar nedeniyle geçtiğimiz haftalarda iOS 17.4 güncellemesini yayınlamış ve telefonlara bazı özellikler getirmişti.

Şu anda iOS 17.5 üzerinde çalışan şirket, güncellemenin beta sürümünü geliştiriciler için kullanıma sundu.

iOS 17.5 ile gelecek yenilikler

iOS 17.4 ile birlikte, Avrupa Birliği sınırları içerisindeki iPhone modellerinde, dış kaynaktan uygulama yükleme özelliğini aktif edilmişti.

Böylece, kullanıcıların App Store dışından iPhone'lara uygulama yükleyebilmesinin önü açılmıştı.

Apple, iOS 17.5 ile birlikte, yine Avrupa Birliği’nin “Dijital Hizmetler Yasası”na yönelik adımlar atıyor.

iOS 17.5, kullanıcıların internet sitelerinden uygulama indirmesine resmen izin verecek.

Ancak, kullanıcılar diledikleri web sitesinden değil, uygulama geliştiricilerinin resmi sitelerinden indirme işlemi yapabilecek.

Apple, kendi siteleri üzerinden uygulama yayınlamak isteyen geliştiricilere bazı şartlar koyuyor.

Bunlar arasında; Apple’ın geliştirici programının bir üyesi olmak, uygulamanın AB’de bir milyon indirmeye sahip olması ve veri toplama konusunda şeffaflıklar yer alıyor.

Diğer iOS 17.5 özellikleri

Apple, işletim sistemi genelinde bazı ufak tasarım değişiklikleri de yapmaya hazırlanıyor.

Örneğin, güncelleme ile eklenecek Podcast widget'ı, dinlediğiniz podcast’e göre renk değiştirecek.

Son olarak, iOS 17.5 güncellemesi takip cihazlarıyla ilgili bir değişikliği içeriyor.

Kullanıcılar, Apple sertifikalı olmasalar bile takip izlemelerini görebilecek ve bunları devre dışı bırakabilecek.

iOS 17.5 güncellemesinin ne zaman yayınlanacağına dair şimdilik net bir bilgi yok.