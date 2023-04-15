iOS 17'den yeni bilgiler geldi: İşte iPhone'lara gelecek yenilikler Bu yıl kullanıma sunulması planlanan iOS 17 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. İşte iPhone'ları bekleyen yeni özellikler.

ensonhaber.com

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında iPhone 14 serisi ile birlikte iOS 16 güncellemesini kullanıma sunmuştu.

Şirket, şimdi de önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone'larla yayınlanması beklenen iOS 17 üzerinde çalışıyor.

Apple, iOS 17'yi önümüzdeki haziran ayında düzenleyeceği WWDC geliştiriciler konferansında tanıtacak.

iOS 17 hakkında yeni bilgiler

İddialara göre iOS 17, iOS 16'yı çalıştıran tüm iPhone modellerinde kullanılabilecek.

Tartışmalı modeller arasında yer alan iPhone 8 ile iPhone X, muhtemelen son kez güncelleme alacak.

İlk defa iPhone 14 Pro modellerinde karşımıza çıkan Dynamic Island, iOS 17 ile çok daha işlevsel olacak.

Bir kaynak, güncelleme ile Odak Modu için yeni filtreler ekleneceğini, ek ayar seçeneklerinin geleceğini ve çocukların kullanımı için daha iyi bir deneyim sunulacağını söylüyor.

Önümüzdeki haziran ayında düzenlenecek Apple WWDC geliştiriciler konferansında, iOS 17 ile ilgili daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.