iOS 18 güncellemesi alması beklenen iPhone modelleri Apple'ın yeni işletim sistemi güncellemesi olan iOS 18 sürümünü alacak iPhone modelleri ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Apple'ın, iPhone için yeni yapay zeka destekli özellikler içermesi beklenen, şirket tarihindeki 'en büyük' ​​iOS güncellemesini yayınlayacağı bildiriliyor.

Şirket, iOS 18'i haziran ayında yapılacak Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda duyuracak ve eylül ayında tanıtacağı yeni iPhone'larla birlikte kullanıma sunacak.

Güncelleme ile birlikte; Siri, müzik uygulamaları ve Xcode yazılımını çevreleyen yapay zeka özellikleri iPhone'lara gelecek.

iOS 18 alması beklenen iPhone modelleri

iOS 17'yi destekleyen tüm iPhone modellerinin iOS 18'e güncellenebileceği öne sürüldü.

Bu nedenle, aşağıdaki telefonların yeni güncellemeye kavuşması bekleniyor:

iPhone 15 serisi

iPhone 14 serisi

iPhone 13 serisi

iPhone 12 serisi

iPhone 11 serisi

iPhone XS, XS Max ve XR

iPhone SE 2 ve SE 3

iOS 18 iPhone'lara neler getirecek

Apple, henüz yeni iOS 18 sistemine nelerin dahil edileceğini resmi olarak onaylamadı. Ancak analistler, yaklaşmakta olan güncellemenin iddialı olacağını söylüyor.

Güncellemenin, daha akıllı ve doğru yanıtlar vermek için yapay zeka dil modellerini kullanan revize edilmiş bir Siri sürümünü içermesi bekleniyor.

Apple Music, yeni iOS 17 ile Spotify tarafından sunulanlara benzer ortak çalma listelerine olanak tanıyan bir yeniden tasarıma tanık oldu.

Ancak iOS 18, kullanıcıların öneri şarkı listeleri oluşturmak için yapay zekayı kullanan 'otomatik olarak oluşturulan çalma listeleri' oluşturmasına olanak tanıyacak.

Teknoloji, kullanıcıların uygulamaları geliştirmesine, test etmesine ve dağıtmasına olanak tanıyan Xcode'a da eklenebilecek ve böylece geliştiriciler 'yeni uygulamaları daha hızlı yazabilecek.