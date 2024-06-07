iOS 18 ile birlikte iPhone'lara yeni parola uygulaması geliyor Apple, iPhone modelleri için iOS 18 güncellemesiyle birlikte kendine özel geliştirdiği bir "Parolalar" uygulamasını tanıtmaya hazırlanıyor.

ensonhaber.com

Apple'ın, iPhone için yeni yapay zeka destekli özellikler içermesi beklenen, şirket tarihindeki 'en büyük' ​​iOS güncellemesini yayınlayacağı bildiriliyor.

Şirket, iOS 18'i haziran ayında yapılacak Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda duyuracak ve eylül ayında tanıtacağı yeni iPhone'larla birlikte kullanıma sunacak.

Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliği 10-14 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yeni "Parolalar" uygulaması yolda

Apple'ın iPhone'lar için yakın zamanda duyurmaya hazırlandığı iOS 18 güncellemesiyle ilgili yeni bir bilgi daha ortaya çıktı.

Yeni işletim sistemi güncellemesiyle birlikte, Apple'ın kendine özel geliştirdiği bir "Parolalar" uygulaması yayınlanacak.

iOS 18'in yanı sıra macOS 15 ve iPadOS 18'de de bulunacak bu uygulama ile birlikte, kullanıcıların web sitelerine ve yazılımlara giriş yapmasının kolaylaşması bekleniyor.

Yeni parola uygulamasının Apple'ın aygıtlar arasında parolaları ve kullanıcı adlarını eş zamanlayan mevcut iCloud Anahtar Zinciri hizmeti tarafından da destekleneceği belirtildi.

Parolalar uygulaması, ayrıca 1Password ve LastPass gibi hizmetlerden parolaları içe aktarma özelliğini de içerecek.