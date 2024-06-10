iOS 18 tanıtımı yapıldı: İşte yeni özellikler ve desteklediği telefonlar iOS 18'in çıkış tarihi ve destekleyeceği iPhone modelleri hakkında önemli bilgiler açıklandı.

ensonhaber.com

WWDC 2024 etkinliğinin hemen ardından, iPhone'ların yeni işletim sistemi iOS 18 yapay zeka odaklı yeniliklerle birlikte tanıtıldı. Ayrıca, iOS 18 güncellemesini alacak telefon modelleri de duyuruldu.

iOS 18 ile neler değişecek

* Telefonlarınızı bir arada tutarak Apple pay üzerinden para gönderebileceksiniz

* Uygulamaların rengini istediğiniz gibi değiştirebileceksiniz

* Uygulamalar, Face ID ile kilitlenebilecek

* Çağrılar, kafa ve el sallayarak açılabilecek

* Sinyaliniz olmadığında uydu üzerinden mesaj gönderebilecek

* Kilit Ekranındaki varsayılan el feneri ve kamera simgelerini değiştirebilecek

* Apple Map daha estetik hale getirildi

* Atacağınız mesajları ileri tarihler için ayarlayabileceksiniz

iOS 18 ne zaman yayınlanacak

WWDC 2024 etkinliği sonrasında ilk iOS 18 betası yayınlanacak. Geliştirici programına ve beta sürecine kayıtlı olan kullanıcılar yaz ayları boyunca beta sürümlerini test edebilecek. Kararlı sürümün ise iPhone 16 lansmanıyla birlikte Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

iOS 18 alacak telefonlar

iOS 18 güncellemesi, iPhone XS, XR ve daha yeni modellere yüklenebilecek. iOS 18 alacak telefonlar listesi şöyle:

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro,iPhone 11 Pro Max

iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR

iPhone SE (2. nesil veya daha modeller)

Siri daha karmaşık görevleri yerine getirebilecek

iOS 18 ile birlikte Siri'nin, gelişmiş doğal dil işleme yetenekleri sayesinde daha fazla konuşma etkileşimi ve proaktif zeka sunarak önemli bir revizyondan geçmesi bekleniyor.

Gelen bildirimler özetlenebilecek

Asistan, uygulamalarda daha karmaşık görevleri anlayıp yerine getirebilecek. Bu görevler, notları klasörler arasında taşımaktan e-postaları silmeye, makaleleri ve son bildirimleri özetlemeye kadar çeşitlilik gösterecek.

Spotlight aramasının da benzer şekilde geliştirileceği ve sistem genelindeki bilgilerle daha derinlemesine entegre olarak daha akıllı ve alakalı sonuçlar sunacağı öngörülüyor.

Yapay zeka, mesajlaşmada yanıt önerecek

iOS 18 ile tanıtılması beklenen yapay zeka, Mesajlar uygulamasında yanıt önerileri sunacak ve mesaj içeriğine göre özel emojiler oluşturacak.

Fotoğraflar uygulaması, yapay zeka destekli rötuş araçları içerecek, Apple Music ise otomatik olarak oluşturulan çalma listeleri ve daha akıcı şarkı geçişleri sunacak.

Uygulama simgelerinin renkleri değiştirilebilecek

iOS 18'in, daha özelleştirilebilir bir Ana Ekran deneyimi sunması bekleniyor. Kullanıcılar, uygulama simgelerini ızgarada istedikleri herhangi bir yere yerleştirebilecek ve simge renklerini değiştirebilecekler.