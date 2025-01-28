iOS 18.3 yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

Haber Merkezi

Apple, iOS 18.3 güncellemesini yayınlayarak iPhone kullanıcılarını yeni özellikler ve iyileştirmelerle buluşturdu.

Güvenlik açıklarını kapatan, Apple Intelligence özelliğini geliştiren ve bir dizi hatayı düzelten bu güncelleme, tüm iPhone kullanıcılarının hemen yüklemesi gereken bir güncelleme olarak dikkat çekiyor.

APPLE INTELLIGENCE İYİLEŞTİRMELERİ

iOS 18.3, Apple Intelligence ile ilgili önemli iyileştirmeler getiriyor. AI tarafından özetlenen haber bildirimlerinde italik yazı tipi kullanılarak gerçek haberlerden ayrıştırılması sağlanıyor. Ayrıca, kullanıcılar isteğe bağlı olarak özetlenmiş bildirimleri tamamen kapatabiliyor.

ESKİ ÖZELLİK GERİ DÖNDÜ

iOS 18 ile kaldırılan hesap makinesinin "eşittir" düğmesine basarak son işlemi tekrarlama özelliği, iOS 18.3 ile geri getirildi. Kullanıcıların bu özelliğin geri dönmesinden memnun olduğu belirtiliyor.

iOS 18.3, Apple Intelligence özelliğini varsayılan olarak aktif hale getiriyor. Ancak, kullanıcılara yeni iPhone'larını kurarken Apple Intelligence'ı kullanıp kullanmama seçeneği sunuyor.

GÖRSEL ZEKA GELİŞTİRİLDİ

iPhone 16 serisi kullanıcıları, iOS 18.3 ile Kamera Merkezi'ni kullanarak Görsel Zeka'yı daha etkili bir şekilde kullanabilecek.

Görsel Zeka, posterlerdeki etkinlik tarihlerini takvime ekleyebiliyor ve hayvanları ve bitkileri tanıyabiliyor.

HATA DÜZELTMELERİ

iOS 18.3, bir dizi hatayı da düzeltiyor. Siri'ye yazılı soru sorarken klavyenin kaybolması ve Apple Music kapatıldığında müziğin çalmaya devam etmesi gibi sorunlar çözüldü.

iOS 18.3, 29 güvenlik açığını kapatıyor. CoreMedia, iOS Kernel ve diğer bileşenlerdeki kritik açıklar giderildi.

iOS 18.4 BETA YOLDA

iOS 18.4 beta 1, yakında iOS 18 Beta programına kayıtlı kullanıcılar için kullanıma sunulacak.

Siri'ye kişisel sorularınızı yanıtlamak için e-postalarınızı, mesajlarınızı ve takviminizi inceleme yeteneği getirecek olan iOS 18.4, yapay zeka alanında önemli bir adım olacak.