iOS 18'in yapay zeka özellikleri hangi iPhone'lara gelecek

Apple'ın, iPhone için yeni yapay zeka destekli özellikler içermesi beklenen, şirket tarihindeki 'en büyük' iOS güncellemesini yayınlayacağı bildiriliyor.
Şirket, iOS 18'i haziran ayında yapılacak Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda duyuracak ve eylül ayında tanıtacağı yeni iPhone'larla birlikte kullanıma sunacak.
Apple; iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, macOS 15, watchOS 11 ve VisionOS 2'yi tanıtmak için 10 Haziran Pazartesi günü açılış etkinliği düzenleyecek.
Yapay zeka iPhone'lara geliyor
Yeni sürümle birlikte iPhone kullanıcıları, birçok yeni yapay zeka özelliğine kavuşacak.
Şirketin, iWork uygulamalarında büyük dil modellerini (LLMS) ve üretken yapay zekayı içerecek olan güncelleme, ne yazık ki tüm iPhone modellerinde kullanılamayacak.
Cihaz içi yapay zeka işlevlerinin çoğu, en son teknolojiye sahip iPhone 15 Pro modelleriyle kullanılabilecek.
iOS 18’in dikkat çekici yeni özeliklerini kullanmak için A17 Pro işlemcili iPhone 15 Pro veya iPhone 15 Pro Max gerekecek.
Normal iPhone 15 modelleri eski A16 çiple çalıştığından, bu özelliklerin birçoğu kullanılamayacak.
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