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iOS 18'in yapay zeka özellikleri hangi iPhone'lara gelecek

iOS 18'in yapay zeka özellikleri hangi iPhone'lara gelecek Birkaç hafta sonra tanıtılacak iOS 18 güncellemesi ile birlikte iPhone'lara birçok yapay zeka özelliği eklenecek. Ancak eski iPhone kullanıcıları biraz üzülebilir.