iPhone 11 ve iPhone 12 modellerinin şarj ömrü karşılaştırması

YouTuber Mrwhosetheboss, iPhone 12 modellerinin iPhone 11 serisinden daha iyi bir şarj ömrü sunup sunmadığını test etti.

Apple'ın koronavirüs nedeniyle ekim ayına ertelemek zorunda kaldığı iPhone 12 tanıtım etkinliği, 13 Ekim'de gerçekleşti.

Apple, etkinlik sırasında iPhone 12, Mini, Pro ve Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modeli tanıttı.

Peki günümüzde akıllı telefon kullanıcılarının en çok dikkat ettiği şeylerin başında gelen şarj ömrü, yeni iPhone 12 modellerinde nasıl olacak? YouTuber Mrwhosetheboss, bu soruya yanıt vermek için iPhone 12 ile iPhone 11 modellerini kapıştırdı.

iPHONE 12, iPHONE 11'İN GERİSİNDE KALDI

YouTuber; iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone XR ve 2020 iPhone SE modelleriyle bir şarj ömrü testi gerçekleştirdi.

Tüm iPhone'ların ayarları eşit seviyeye getirilen test sırasında, iPhone 12 modelleri iPhone 11 modellerinin gerisinde kaldı. Video sonunda elde edilen kullanım süreleri ise şu şekilde:

Phone 11 Pro Max: 8 saat 29 dakika

iPhone 11 Pro: 7 saat 36 dakika

iPhone 12: 6 saat 41 dakika

iPhone 12 Pro: 6 saat 35 dakika

iPhone 11: 5 saat 8 dakika

iPhone XR: 4 saat 31 dakika

iPhone SE (2020): 3 saat 59 dakika

Aslına bakacak olursak, iPhone 12 serisinin şarj ömrü konusunda iPhone 11'den geri kalması pek şaşılacak bir durum değil.

iPhone 11 ve iPhone 11 Pro, sırasıyla 3.110 mAh ve 3.046 mAh batarya kapasitesine sahipken; iPhone 12 ve iPhone 12 Pro’da yalnızca 2815 mAh batarya bulunuyor.

Aynı zamanda iPhone 12 modellerinin, bir önceki modellere göre daha büyük ve yüksek çözünürlüklü ekranlara sahip olması, şarj ömrünü oldukça etkiliyor.

iPhone 12 modelleri 5G ağlarında kullanıldığında ise şarj ömrü yüzde 20 daha kısa olabiliyor.

Yine de adil olması için bu testlerde iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 Mini'nin nasıl performans gösterdiğini de görmemiz gerekecek.

Instagram: @eshteknoloji

