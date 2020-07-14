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    iPhone 12 daha küçük batarya kapasitesi ile gelecek

    Yeni ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 12 serisi, iPhone 11 modellerinde bulunanlardan daha küçük bataryalar ile satışa çıkacak.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2020 - 11:32
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    iPhone 12 daha küçük batarya kapasitesi ile gelecek

    Apple'ın eylül veya ekim ayında tanıtmayi planladığı yeni iPhone 12 serisi ile ilgili şimdiye kadar birçok sızıntı ortaya çıkmıştı. Yeni sızıntı ise telefonların bataryaları ile ilgili.

    Güney Kore’nin Safety Korea, Çin’in 3C ve Danimarka’nın UL Demko kurumlarında yer alan sertifikalara göre iPhone 12 serisinin batarya kapasiteleri ortaya çıktı.

    iPHONE 12'DE DAHA KÜÇÜK BATARYALAR KULLANILACAK

    Ortaya çıkan sertifikalara baktığımızda iPhone 12 ailesinin, iPhone 11 modellerine göre daha küçük bataryalar kullanacağı görülüyor. Sızan bilgilere göre telefonların batarya kapasiteleri şu şekilde olacak:

    • 5,4 inç iPhone 12 - 2.227 mAh
    • 6,1 inç iPhone 12 Max - 2.775 mAh
    • 6,1 inç iPhone 12 Pro - 2.775 mAh
    • 6,7 inç iPhone 12 Pro Max - 3.687 mAh

    iphone

    Apple'ın iPhone 12 modellerinde kullandığı A14 işlemcisi sayesinde performans ve optimizasyon daha da artacak. Bu nedenle azalan batarya kapasitelerinin şarj süresini etkilemesi beklenmiyor.

    Ancak telefonların daha büyük olması ve telefonlarda yer alacak 5G teknolojisinin şarj ömrüne etkisi, şimdiden kafalarda soru işareti yaratmaya başladı.

    Merak edenler için, iPhone 11 serisinde kullanılan batarya kapasiteleri şu şekildeydi:

    • 6,1 inç iPhone 11 - 3.110 mAh
    • 5,8 inç iPhone 11 Pro - 3.046 mAh
    • 6,5 inç iPhone 11 Pro Max - 3.969 mAh

    Instagram: @eshteknoloji

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