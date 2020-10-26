iPhone 12 ile bir kişinin boyu nasıl ölçülür

iPhone 12 ile bir kişinin boyu nasıl ölçülür

iPhone 12 modellerinde bulunan LIDAR tarayıcısı sayesinde bir kişinin boyunu nasıl ölçebileceğinizi anlattık.

Apple, geçtiğimiz haftalarda merakla beklenen iPhone 12 serisini görücüye çıkarmıştı. Şu anda bazı bölgelerde ön siparişte olan yeni modeller, aynı zamanda LIDAR tarayıcısı ile birlikte geliyor.

iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'te yer alan LIDAR ile birlikte, bir kişinin boyunu Apple'ın ölçüm uygulamasını kullanarak ölçebilirsiniz.

iPHONE 12 SERİSİ İLE BİR KİŞİNİN BOYU NASIL ÖLÇÜLÜR

1- Boyunu ölçmek istediğiniz kişiyi, başından ayaklarına kadar görünecek şekilde iPhone'un ekranında konumlandırın.





2- Biraz bekledikten sonra, kişinin başının (veya saçının ya da şapkasının) en üstünde bir çizgi görünecek ve kişinin boy ölçüsü bu çizginin hemen altında gösterilecek.

3- Ölçümün fotoğrafını çekmek ise sağdaki çekim tuşunu kullanabilirsiniz.

4- İstediğiniz zaman iPhone’daki Fotoğraflar’da veya Dosyalar’da boy ölçümlerine kolayca erişebilir ve bunları paylaşabilirsiniz.

LIDAR SENSÖRÜ NEDİR

Lazer darbeleri kullanılarak bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını anlamaya yarayan teknoloji olan Lidar, radyo dalgaları yerine ışık kullanıyor.

Son yıllarda birçok kullanım alanı olan bu teknoloji, özellikle kendi kendini süren otomobillerin çevreyi algılamasında kullanılıyor.

İlk olarak yeni iPad Pro modellerinde karşımıza çıkan Lidar teknolojisi, yeni iPhone 12 modellerinde de yer alıyor.

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