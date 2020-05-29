iPhone 12 Max ekranlarını Samsung ve LG üretecek

Apple, toplamda 75 milyon adet iPhone 12 Max ekranı için Samsung ve LG ile anlaştı.

Apple'ın eylül ayında tanıtmayı planladığı yeni iPhone 12 serisi, 4 farklı modelle karşımıza çıkacak.

Apple; iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olmak üzere 4 farklı modelle karşımıza çıkacak iPhone 12 serisi için şimdiden, birçok şirketle anlaşamaya vardi.

LG VE SAMSUNG OLED EKRAN ÜRETECEK

Apple, iPhone 12 Max modelinde yer alacak OLED ekranlar için Samsung ve LG ile anlaşmaya vardı. Buna göre LG 20 milyon, Samsung ise 55 milyon OLED ekran üretecek.

Daha önce ortaya çıkan sızıntılarda, iPhone 12 ve iPhone 12 Max modellerinde yer alacak ekranların, Çinli BOE tarafından üretileceği söyleniyordu.

Ancak Çinli şirketin, gerekli kalite şartlarını sağlayamadığı ortaya çıktı. Bu nedenle Apple, BOE'den vazgeçip LG ve Samsung'a yöneldi.