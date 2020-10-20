iPhone 12 ön siparişleri, iPhone 11'i ikiye katladı

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın geçtiğimiz hafta tanıttığı iPhone 12'ye olan talebin oldukça fazla olduğunu açıkladı.

Apple, geçtiğimiz hafta düzenlediği etkinlikte merakla beklenen iPhone 12 modellerini görücüye çıkarmıştı.

Apple, etkinlik sırasında iPhone 12, Mini, Pro ve Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modeli tanıttı.

Henüz ülkemizde olmasa da iPhone 12 modelleri geçtiğimiz günlerde ön siparişe açıldı. Ön sipariş veren kullanıcılar, önümüzdeki haftadan itibaren iPhone'larına kavuşacak.

ÜNLÜ ANALİST: TALEP ÇOK FAZLA

Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 12 ön siparişlerinin ilk 24 saat içinde 1.7 milyon ile 2 milyon adet arasında gerçekleştiğini ve bu rakamların iPhone 11'den iki kat daha fazla olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 11 modellerinde ise bu rakamlar 500 bin ile 800 bin arasındaydı.

SİPARİŞLER DAHA DA ARTACAK

Apple, şu anda yalnızca iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerini ön siparişe açtı. Bu nedenle Kuo'nun verdiği rakamlar yalnızca 2 iPhone modeline ait.

6 Kasım'dan itibaren iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max'in de ön siparişe açılması, söz konusu sipariş adedinin daha da yukarılara çıkmasına neden olacak.

Analist Kuo'ya göre tüm iPhone 12 modellerinin genel sipariş yüzdesi şu şekilde olacak:

Phone 12 mini: %10 - %15

iPhone 12: %30 - %35

iPhone 12 Pro: %30 - %35

iPhone 12 Pro Max: %15 - %20

Ming-Chi Kuo son olarak, en ucuz fiyatlı olan iPhone 12 Mini'ye talebin çok düşük olacağını düşünüyor. Bunun nedeni ise tamamen Çin pazarından kaynaklı.

Çinliler, genellikle çift SIM desteğine sahip veya büyük ekranlı telefonlara daha çok ilgi gösteriyor. Bu nedenle iPhone 12 Mini'nin Çin'deki şansı oldukça az.