iPhone 12 serisinin ekran değişim ücretleri belli oldu

Apple, geçtiğimiz hafta ön siparişe açtığı iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinin ekran değişim ücretlerini açıkladı.

Apple'ın koronavirüs nedeniyle ekim ayına ertelemek zorunda kaldığı iPhone 12 tanıtım etkinliği, 13 Ekim'de gerçekleşti.

Apple, etkinlik sırasında iPhone 12, Mini, Pro ve Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modeli tanıttı. Ancak ABD'li şirket, telefonların henüz ülkemizdeki satış fiyatını açıklamış değil.

Henüz ülkemizde olmasa da iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri geçtiğimiz günlerde ön siparişe açılmıştı. Ön sipariş veren kullanıcılar, önümüzdeki haftadan itibaren iPhone'larına kavuşacak.





EKRAN DEĞİŞİM ÜCRETLERİ AÇIKLANDI

Apple, hem Phone 12 hem de iPhone 12 Pro’nun ABD’deki ekran değişim ücretini 279 dolar olarak açıkladı.

Fiyatları iPhone 11 modelleriyle karşılaştırdığımızda, iPhone 12 Pro'nun iPhone 11 Pro ile aynı ekran değişim ücretine sahip olduğunu görüyoruz.

Bununla birlikte iPhone 11'in 199 dolar olan ekran değişim ücreti, iPhone 12'de 279 dolara yükseldi. Bu artışın en büyük nedeni ise iPhone 11'deki LCD ekranın yerini iPhone 12'de OLED ekranın alması oldu.





TÜRKİYE'DEKİ EKRAN DEĞİŞİM ÜCRETLERİ NE KADAR OLUR?

Apple, iPhone 12 modellerinin Türkiye'deki ekran değişim ücretlerini açıklamadı. Ancak şu anda iPhone 11 Pro’nun 2 bin 509 TL ekran değişim ücretine sahip olduğunu düşündüğümüzde, benzer bir fiyatın iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinde de karşımıza çıkacağını tahmin ediyoruz.