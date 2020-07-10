iPhone 12 serisinin RAM kapasiteleri ortaya çıktı

L0vettodream isimli Çinli bir kullanıcının yaptığı sızıntıya göre yeni iPhone 12 serisi RAM kapasiteleriyle hayal kırıklığı yaratabilir.

Apple'ın eylül veya ekim ayında tanıtmayi planladığı yeni iPhone 12 serisi ile ilgili şimdiye kadar birçok sızıntı ortaya çıkmıştı. Son ortaya atılan iddialara göre telefonların RAM kapasiteleri de belli oldu.

Apple ürünleri teknisyeni olduğunu belirten L0vettodream isimli Twitter kullanıcısı, iPhone 12 ailesinde olması muhtemel RAM bilgilerini paylaştı.

Şimdiye kadar iPhone ailesinde android telefonlar gibi yüksek RAM tercih etmeyen Apple, öyle görünüyor ki bu kararını iPhone 12 ile de devam ettirecek.

RAM BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

Paylaşılan sızıntıya göre 5,4 inç ekranlı iPhone 12 ve 6,1 inç ekranlı iPhone 12 Max, 4GB RAM kapasitesine sahip olacak.

6,1 inç ekranlı iPhone 12 Pro ve 6,7 inç ekranlı iPhone 12 Pro Max ise 6GB RAM ile kullanıcılarla buluşacak.

Teknoloji analisti Jon Prosser tarafından da doğrulanan bu bilgiler, Apple'ın RAM kapasitesinde artış düşünmediğini gösteriyor. Öte yandan, yeni özellikler ile birlitke 4GB RAM'in iPhone'larda nasıl bir performans göstereceği de merak konusu.

Apple'ın yeni 2020 iPhone serisini ne zaman piyasaya süreceği ve hangi özellikler ile gelecekleri hakkında cevaplanmamış birçok soru var.

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo ise, iPhone 12 serisinin en erken ekim ayında tanıtılacağını söylüyor.