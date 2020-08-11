iPhone 12'nin gecikme nedeni belli oldu

Apple'ın Finans Birimi Başkanı Luca Maestri, iPhone 12 serisinin birkaç hafta gecikeceğini açıklamıştı. Bu gecikmenin nedeni ise Apple'ın kamera konusunda yaşadığı sorunlar.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ilk önce Çin'deki üretimini durdurma kararı alan Apple, daha sonra hayatın normale dönmesiyle üretime yeniden başlamıştı.

Apple'ın üretim fabrikaları şu anda her ne kadar tam kapasitede çalışsa da şirket, salgın sürecinden oldukça fazla etkilenmişe benziyor.

iPHONE 12 BİRKAÇ HAFTA GECİKECEK

Apple'ın Finans Birimi Başkanı Luca Maestri, geçtiğimiz günlerde iPhone 12 serisinin birkaç hafta gecikeceğini açıklamıştı. Yeni ortaya çıkan raporlara göre bu gecikmenin nedeni belli oldu.

APPLE KAMERA LENSLERİNDE SORUN YAŞIYOR

Güvenilir Apple analisti t Ming-Chi Kuo, iPhone 12 serisinde kullanılacak ultra geniş açılı kamera lenslerinde tedarik sıkıntıları olduğunu söylüyor.

GSEO isimli bir şirket tarafından tedarik edilmesi planlanan bu lenslerin, rutin kalite testlerini geçemediği ve yüksek sıcaklık-nem testlerinde çatladığı belirtiliyor.

Kuo'ya göre bir başka şirket olan Largan, daha kaliteli ultra geniş açılı kamera lensleri üretiyor. Bu nedenle Apple'ın, en azından iPhone 12 lansmanına kadar Largan'ı tercih edeceği söyleniyor.

Apple, bu sorunu tamamen çözene kadar iPhone 12 üretiminde de gecikmeler devam edebilir. Bu nedenle iPhone 12 serisinin ekim ayının ortalarına doğru tanıtılması bekleniyor.