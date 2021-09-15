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- iPhone 13 fiyatı ne kadar? iPhone 13 ABD ve Türkiye satış fiyatları 2021
iPhone 13 fiyatı ne kadar? iPhone 13 ABD ve Türkiye satış fiyatları 2021
Apple, bugün düzenlediği lansmanda iPhone 13'ü tanıttı. Akabinde ise "iPhone 13 Amerika fiyatı ne kadar? iPhone 13 ABD - Türkiye satış fiyatı" araştırmaları başladı. İşte fiyat listesi...
- Haber Merkezi
- 15.09.2021 - 12:58
ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın merakla beklenen iPhone 13 lansmanı gerçekleştirildi.
iPhone 13 Pro'nun Türkiye satış fiyatı dudak uçuklatırken, Türkiye satış fiyatı ile ABD satış fiyatı merak konusu oldu.
Pembe, mavi, gece, yıldız ve kırmızı olarak beş yeni renk seçeneği bulunan iPhone 13 serisi ne kadar, ABD-Türkiye fiyat farkı nedir? iPhone 13 kaç para? İşte fiyat ve model listesi...
İPHONE 13 TÜRKİYE FİYATLARI
depolama kapasitelerine göre iPhone 13 modellerinin Türkiye fiyatları:
- iPhone 13 Mini 128GB - 10 bin 999 TL
- iPhone 13 Mini 256GB - 11 bin 999 TL
- iPhone 13 Mini 512GB - 13 bin 999 TL
- iPhone 13 128GB - 11 bin 999 TL
- iPhone 13 256GB - 12 bin 999 TL
- iPhone 13 512GB - 14 bin 999 TL
- iPhone 13 Pro 128GB - 15 bin 999 TL
- iPhone 13 Pro 256GB - 16 bin 999 TL
- iPhone 13 Pro 512GB - 18 bin 999 TL
- iPhone 13 Pro 1TB - 20 bin 999 TL
- iPhone 13 Pro Max 128GB - 17 bin 999 TL
- iPhone 13 Pro Max 256GB - 18 bin 999 TL
- iPhone 13 Pro Max 512GB - 20 bin 999 TL
- iPhone 13 Pro Max 1TB - 22 bin 999 TL
İPHONE 13 ABD FİYATLARI
- iPhone 13 mini 128 GB: 699 Dolar
- iPhone 13 mini 256 GB: 799 Dolar
- iPhone 13 mini 512 GB: 999 Dolar
- iPhone 13 128 GB: 799 Dolar
- iPhone 13 256 GB: 899 Dolar
- iPhone 13 512 GB: 1099 Dolar
- iPhone 13 Pro 128 GB: 999 Dolar
- iPhone 13 Pro 256 GB: 1099 Dolar
- iPhone 13 Pro 512 GB: 1299 Dolar
- iPhone 13 Pro 1 TB: 1499 Dolar
- iPhone 13 Pro Max 128 GB: 1099 Dolar
- iPhone 13 Pro Max 256 GB: 1199 Dolar
- iPhone 13 Pro Max 512 GB: 1399 Dolar
- iPhone 13 Pro Max 1 TB: 1599 Dolar