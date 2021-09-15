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iPhone 13 fiyatı ne kadar? iPhone 13 ABD ve Türkiye satış fiyatları 2021

iPhone 13 fiyatı ne kadar? iPhone 13 ABD ve Türkiye satış fiyatları 2021

Apple, bugün düzenlediği lansmanda iPhone 13'ü tanıttı. Akabinde ise "iPhone 13 Amerika fiyatı ne kadar? iPhone 13 ABD - Türkiye satış fiyatı" araştırmaları başladı. İşte fiyat listesi...