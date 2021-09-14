iPhone 13 modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu

Apple, iPhone 13 serisinin Türkiye fiyatlarını resmi web sitesi üzerinden paylaştı. İşte yeni iPhone'ların depolama kapasitelerine göre satış fiyatları...

ABD'li teknoloji devi Apple, TSİ 20.00'de başlayan etkinlikte merakla beklenen iPhone 13 modellerini tanıttı.

iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere dört farklı modelle karşımıza çıkan şirket, telefonların Türkiye fiyatlarını da paylaştı.

Yeni iPhone'lar, önceki modellerden farklı olarak ilk defa 1TB depolama seçeneğiyle de satışa sunulacak. Bu da tahmin edebileceğiniz gibi fiyatları daha da yukarıya çekmiş durumda.

iPHONE 13 TÜRKİYE FİYATLARI

Tanıtımdan önce, 1TB depolama kapasiteli iPhone'ların 30 bin TL ve üzeri bir fiyatla satışa çıkacağı söylentileri vardı, ancak korkulan olmadı.

İşte depolama kapasitelerine göre iPhone 13 modellerinin Türkiye fiyatları:

iPhone 13 Mini 128GB - 10 bin 999 TL

iPhone 13 Mini 256GB - 11 bin 999 TL

iPhone 13 Mini 512GB - 13 bin 999 TL

iPhone 13 128GB - 11 bin 999 TL

iPhone 13 256GB - 12 bin 999 TL

iPhone 13 512GB - 14 bin 999 TL

iPhone 13 Pro ve Pro Max'in Türkiye fiyatları şu şekilde:

iPhone 13 Pro 128GB - 15 bin 999 TL

iPhone 13 Pro 256GB - 16 bin 999 TL

iPhone 13 Pro 512GB - 18 bin 999 TL

iPhone 13 Pro 1TB - 20 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max 128GB - 17 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max 256GB - 18 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max 512GB - 20 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max 1TB - 22 bin 999 TL

iPhone 13 serisindeki tüm modeller 24 Eylül'den itibaren Apple'ın resmi internet sitesi üzerinden ön siparişe açılacak. Telefonlar, 1 Ekim'den itibaren resmi olarak ülkemizde satışa çıkacak.



