iPhone 13 serisi, 25W hızlı şarjı destekleyebilir

Hızlı şarj konusunda yıllardır sektörün gerisinde kalan Apple, iPhone 13 serisindeki 25W hızlı şarjla kullanıcıları mutlu etmek istiyor.

Akıllı telefonlardan sağlık sektörüne kadar bataryalar, hayatımızın hemen hemen her yerinde kullanılıyor. Ancak, gelecekteki ihtiyaçlarımızı karşılamak için bu bataryaların kapasiteleri ve ömürlerinin de artması gerekiyor.

Ancak birçok üretici, henüz kullanıcıların beklediği şarj ömrüne sahip akıllı telefonlar üretemiyor. Son yıllarda özellikle Çinli üreticiler, hızlı şarj destekli bataryaları kullanarak oldukça kısa bir sürede şarj imkanı sunuyor.

Oppo, OnePlus, Xiaomi gibi firmalar, halihazırda 100W hızlı şarj destekli akıllı telefonları satışa çıkarıyor. Ancak ABD'li teknoloji devi Apple, hızlı şarj konusunda rakiplerinin oldukça gerisinde.

25W HIZLI ŞARJ GÜNDEMDE

Ortaya çıkan iddialara göre, iPhone 12 serisinde 22W hızlı şarj desteği sunan Apple, iPhone 13 modellerinde bu rakamı 25W'a çıkaracak. Ancak aradaki farkın oldukça düşük olması, kullanıcıları yine memnun etmeyebilir.





KUTUDAN YİNE ADAPTÖR ÇIKMAYACAK

Bildiğiniz gibi Apple, iPhone 12 modellerinin kutusunda şarj adaptörüne yer vermemişti. Şu anda markanın 20W hızlı şarj destekli adaptörü ülkemizde 200 TL'ye satılıyor.

iPhone 13 modelleriyle birlikte söz konusu adaptörün de güncellenmesi bekleniyor.