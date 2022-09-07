iPhone 14 modelleri tanıtıldı: İşte iPhone 14 fiyatları ve tüm özellikleri

iPhone 14 modelleri tanıtıldı: İşte iPhone 14 fiyatları ve tüm özellikleri

iPhone 14 modelleri, Apple'ın düzenlediği etkinlikte resmen görücüye çıktı. iPhone 14 serisinin öne çıkan özelliklerini ve satış fiyatlarını sizler için derledik.

iPhone 14 modelleri, Apple'ın TSİ 20.00'de başlayan etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden düzenlenen etkinlik, bu yıl yüz yüze gerçekleşti.

Daha önce sizlerle paylaştığımız gibi Apple; iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

Geçtiğimiz yıl Apple, telefonlarda çok fazla bir değişiklik yapmamıştı. Ancak yeni iPhone 14 serisinde yapılan değişiklikler hemen göze çarpıyor.

Örneğin yeni modellerin bazılarında çentiği tamamen kaldıran Apple, Face ID sensörlerini ve bir selfie kamerasını barındırmak için, oval şeklinde ekran deliği kullanıyor.





iPhone 14 ve iPhone 14 Plus özellikleri

6.1 inçlik OLED bir ekranla gelen yeni iPhone 14 modeli, eski sürümlerden alışık olduğumuz çentikle geliyor. Telefon, gücünü bir önceki iPhone serisinde yer alan A15 Bionic işlemcisinden alıyor. Ancak Apple, bu işlemcinin geliştirildiğini ve öncekine göre daha hızlı olduğunu söylüyor.

iPhone 14 ile birlikte gelen en önemli geliştirmelerden bazıları, kamera bölümünde karşımıza çıkıyor. Cihaz, arka kamera kurulumunda 12 MP’lik çözünürlük sunan iki kameraya yer veriyor.

Telefonun ekranındaki çentiğe yerleştirilen ön kamera ise arka kameralarla aynı şekilde 12 MP çözünürlüğe sahip. 6GB RAM ve 3.279 mAh batarya, telefonun öne çıkan diğer özellikleri arasında.

iPhone 14 ve iPhone 14 Plus farkı

Apple’ın ‘mini’ modellerinin yerine gelen yeni iPhone 14 Plus, iPhone 14 ile aynı özellikleri taşıyor. Cihazı standart modelden ayıran tek detay ise, tıpkı Pro serisinde olduğu gibi ekran büyüklüğü.

iPhone 14 Plus, standart modeldeki 6,1 inçlik ekran yerine 6,7 inç büyüklüğünde ekran kullanıyor. Ayrıca telefonda, standart modelden farklı olarak 4,323 mAh bataryadan güç alıyor.

iPhone 14'te uydu bağlantısı dönemi

Apple’ın uzun süredir kapalı kapılar ardında geliştirdiği uydu üzerinden iletişim teknolojisi, iPhone 14 modellerinde karşımıza çıktı.

Uydu bağlantısı, telefonların çekmediği yerlerde, Dünya’nın yörüngesinde yer alan iletişim uydularını kullanarak, hücresel bağlantı olmadan kesintisiz iletişim kurulmasına imkan tanıyor.

Yeni modeller, yalnızca acil durumlarda kullanılabilecek bir uydu iletişim altyapısına sahip oldu.

Söz konusu uydu özelliği, şimdilik yalnızca ABD ve Kanada'da kullanılabilecek ve 2 yıl boyunca ücretsiz olacak. Görüşüne göre Apple'ın, uydu bağlantısı için ücretli planları da olacak.

iPhone 14 ve iPhone 14 Plus fiyatları

Açıklanan bilgilere göre, iPhone 14 799 dolardan, iPhone 14 Plus ise 899 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max özellikleri

iPhone 14 Pro ve Pro Max'i diğer modellerden ayıran belki de en önemli özellik ekranda göze çarpıyor. Klasik iPhone'larda görmeye alıştığımız çentik kalkıyor ve bunun yerine oval şeklinde uzun bir ekran deliği karşımıza çıkıyor.

Apple, bildirimlerin bu ekran deliğinde gösterileceğini söylüyor. Apple'ın "Dynamic Island" olarak tanımladığı bu bölge, aynı zamanda uzayıp kısalabiliyor ve çeşitli uygulamalardaki bildirimler, animasyonla dışarı çıkabiliyor. İki telefon, sırasıyla 6.1 ve 6.7 inç ekranlarla satışa çıkacak.





iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modelleri, serinin diğer telefonlarında olmayan "her zaman açık ekran" özelliğiyle geliyor.

Always On Display özelliği, günümüzde birçok OLED/AMOLED ekranlı cihazlarda kullanılan ekranın sürekli açık olması özelliğine deniyor.

Bu özellik, telefonun ekranı kapalı olsa bile saat ve bazı bilgileri ekranda görmemizi sağlıyor.

Özellik sayesinde, ekranın büyük bir bölümündeki pikseller söndürülüyor ve ekranın siyah görülmesi sağlanıyor.

48MP kameralar ilk defa iPhone'da

Apple A16 Bionic işlemcisinden güç alan telefonlarda ilk defa 48MP kamera karşımıza çıkıyor. Diğer iki kamera ise yine 12MP çözünürlüğünde.

Yeni ana kamera, tümü f/1,78 diyafram açıklığına ve 24 mm odak uzaklığına sahip dört pikselli bir sensör kullanarak, düşük ışıkta fotoğrafçılıkta iki kata kadar iyileştirmeye sahip.

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max fiyatları

iPhone 14 Pro 999 dolardan, iPhone 14 Pro Max ise 109 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.







