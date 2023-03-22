iPhone 14 Plus satışları iPhone 13 mini modelini geçti Apple’ın eylül ayında tanıttığı iPhone 14 Plus, iPhone 13 mini modeline kıyasla iki kat daha fazla ilgi gördü.

Apple, 2021 yılında iPhone 13 serisinde daha küçük ekranlı "mini" modeline yer vermişti.

Ancak satışların pek de iyi gitmemesi nedeniyle şirket, geçen yıl böyle bir model tanıtmadı.

Sızdırılan bilgiler, Apple'ın bu yıl da "mini" planları olmadığını gösteriyor. Bu nedenle, küçük ekranlı iPhone kullanmayı sevenler uzun bir süre bekleyebilir.

Apple, 2022 yılında tanıttığı yeni iPhone serisinde iPhone 14 mini modeline yer vermemiş ve onu çok daha büyük iPhone 14 Plus ile değiştirmişti.

iPhone 14 Plus satışları mini modelini geçti

Apple’ın eylül ayında tanıttığı iPhone 14 Plus, iPhone 13 mini modeline kıyasla iki kat daha fazla ilgi gördü.

6.7 inç ekranlı iPhone 14 Plus için yapılan sevkiyatlar, 5.4 inç ekranlı iPhone 13 mini için yapılan sevkiyatlara kıyasla yüzde 59 daha fazla.

Buna rağmen iPhone 14 Plus, serideki diğer telefonlardan daha az ilgi görüyor. iPhone 14 serisindeki en yüksek satış rakamına ise iPhone 14 Pro Max ulaşmış durumda.

Apple'ın bu yıl başka şansı yok

Apple, iPhone 15 serisinde iyi bir başarı yakalamak zorunda. Çünkü ekonomik veriler, şirketi oldukça zor durumda bırakabilir.

Şimdiden ortaya çıkan raporlar, Apple’ın iPhone 15 serisinde iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Ultra gibi isimlere yer vereceğini gösteriyor.