iPhone 14 Pro'nun titreyen kamera sorunu, Apple'ı harekete geçirdi

Apple, iPhone 14 Pro'nun titreyen kamera hatası nedeniyle açıklama yaptı ve sorunun giderileceğini duyurdu.

ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

Apple; iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

Telefonlar satışa çıkınca, bazı modellerdeki sorunlar da gün yüzüne çıkmış oldu. Birçok iPhone 14 Pro ve Pro Max kullanıcısı, Instagram ve Snapchat gibi üçüncü taraf uygulamalarda kameranın titrediğini ve gürültü çıkardığını rapor ediyor.

Apple'dan açıklama geldi

Apple yetkilileri, sorunun farkında olduklarını ve bir güncelleme üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Gelen bilgilere göre, kamera hatasını gideren yeni güncelleme, önümüzdeki hafta yayınlanacak.

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in kamerasındaki sorun, şimdilik yalnızca üçüncü taraf uygulamalarla ilgili. Şimdilik telefonun orijinal kamera uygulamasında herhangi bir soruna rastlanmadı.

Apple'ın güncelleme hazırlığı içerisinde olması, sorunun nedeninin iOS 16 ve iPhone API'leri ile ilgili olduğunu gösteriyor.