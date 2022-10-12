iPhone 14 satın almak için yurt dışına turlar düzenleniyor

Cep telefonunda vergi oranı, taksit sınırı ve yurt dışı ile açılan fiyat makası, müşterileri alternatif rotalara yönlendiriyor. Özellikle iPhone 14 alabilmek için yurt dışına çıkılıyor.

ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haftalarda merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

Apple; iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

En düşük modeli 30 bin 999 TL'ye satılan iPhone 14 serisine olan talep oldukça yüksek. Ancak iPhone'ların ülkemizde oldukça pahalıya satılması, müşterilerin farklı yollar bulmasına neden oluyor.

iPhone turizmi başladı

Vergi oranı ve taksit sınırı, yolcu beraberinde getirilen telefon sayısında rekora yol açarken, pasaport kaydı için Kuzey Kıbrıs ve Gürcistan gibi ülkelerde adeta iPhone turizmi oluştu ve turlar düzenlenmeye başladı.

Dünya gazetesinden Yener Karadeniz'in haberine göre, IMEI numarası değiştirilmiş ya da kopyalanmış telefon sayısı da zirveyi gördü.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre 10 milyona yakın resmi satışa karşın bu yılın tamamında klonlanmış telefon sayısı 3,9 milyonu, yolcu beraberinin ise 500 bini aşması bekleniyor.

Yurt dışı fiyat farkı 20 bin TL'yi buluyor

128 GB’lık iPhone 14 Pro Max, 43 bin 999 TL'lik bir fiyat ile Türkiye'de satışa sunuldu. Aynı cihaz ABD’den alındığında 1099 dolara (20 bin 426 TL) denk geliyor.

Kullanıcının yurt dışından getirdiği telefonu kendi pasaportuna kaydetmesi için ek olarak 2 bin 732 TL harç ve 117 TL iletişim vergisi ödemesi gerekiyor.

Tüm bunlarla birlikte, ülkemizde 43 bin 999 TL'ye satılan bir iPhone, 23 bin 275 TL’ye ABD'den alınabiliyor. Yani tüketici aynı telefonu yurt dışından alarak, 20 bin TL’den fazla kâr elde edebiliyor.

2019’da getirilen "başkasının pasaportuna telefon kaydetme" dönemi sona ermişti. Ancak kullanıcılar, bu düzenlemeyi aşmanın da yolunu buldu.

Günübirlik seyahatler düzenleniyor

Kolaylaştırılmış vize prosedürü uygulanan Yunan Adaları ve kimlik kartı ile girilebilen Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs gibi ülkelere günübirlik seyahatler gerçekleştiren vatandaşlar, böylece pasaporta IMEI kaydetmemiş oluyor.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, bazı önerilerini ilgili kurumlar ile paylaştıklarını belirterek, "Gençlere 3 yılda bir ÖTV’siz cihaz alma hakkı tanınması gibi bir önerimiz oldu. İlgili kurumlar bunu makul karşıladı ama nasıl, ne zaman sonuçlanır bilemiyoruz.

Bizim asıl talebimiz vergilerin düşürülmesi, taksit kısıtlamasının esnetilmesi ve klonlamanın önüne geçilmesi. Klonlama için önerimiz sinyal alınamayan cep telefonunun IMEI havuzundan çıkarılması süresinin 7 yıldan 1 yıla düşürülmesi.

"Taksit sınırı yükseltilmeli"

Öte yandan mart ayında 5 bin TL ve altındaki cep telefonları için taksit sayısı 12 ay, 5 bin TL'nin üzerinde olan cep telefonları için 3 ay olarak uygulanmasına karar verilmişti. Biz 5 bin TL taksit sınırının 15 bin TL’ye çıkmasını talep ediyoruz. 5 bin TL’ye model sayısı neredeyse kalmadı." şeklinde konuştu.