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    iPhone 14 tanıtım tarihi belli oldu

    Apple’ın beklenen iPhone 14 modelleri için düzenleyeceği lansman tarihi resmi olarak açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 10:08
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    iPhone 14 tanıtım tarihi belli oldu

    ABD merkezli teknoloji devi Apple, önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone 14 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.

    Şirket; iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıkacak.

    iPhone 14 tanıtım tarihi

    Apple, 7 Eylül tarihinde düzenleyeceği sunum etkinliğinde yeni iPhone modellerini görücüye çıkaracak.

    Apple, yayınladığı paylaşım ile 7 Eylül tarihinde ülkemiz saati ile 20.00’de bir etkinlik düzenleyeceğini resmen duyurdu

    apple

    Ayrıca, Apple'ın bazı perakende çalışanlarına 16 Eylül Cuma günü yeni ürünlere hazırlanmalarını söylediği belirtiliyor. Bu da iPhone 14 modellerinin bu tarihte satışa çıkabileceğini gösteriyor.

    Son olarak, ekim ayında düzenlenecek başka bir sunumda yeni uygun fiyatlı iPad, güncellenmiş iPad Pro modelleri ve Mac Pro’nun tanıtılması bekleniyor.

    iPhone 14 tanıtım tarihi belli oldu #2


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