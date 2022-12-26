iPhone 14'teki ekran sorunu hakkında Apple'dan açıklama

Apple, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinin ekranlarında görülen yatay çizgi sorunuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Apple'ın geçtiğimiz eylül ayında tanıttığı iPhone 14 serisi, satışlarda şirketin yüzünü güldürse de zaman zaman bazı sorunlar ortaya çıkıyor.

Apple'ın en iddialı ve en pahalı modellerinden iPhone 14 Pro kullanıcıları, şimdilerde yeni bir sorun yaşıyor.

Android telefonlarda sık sık yaşanan yeşil ve yatay çizgi problemi, kısa süre önce bazı iPhone 14 Pro modellerinde de görülmeye başladı.

Hem iPhone 14 Pro hem de iPhone 14 Pro Max kullanıcıları, telefonu açtıklarında ekranda titreyen yeşil çizgiler olduğunu bildirdi.

Apple'dan resmi açıklama geldi

Apple, ortaya çıkan ekran çizgileriyle ilgili bir açıkalama yayınladı. Şirketin açıklamasında, bu çizgilerin ekran sürücüleriyle ilgili bir sorun nedeniyle ortaya çıktığı belirtilirken, problemi çözecek bir güncelleme üzerinde çalışıldığı bildirildi.

Sorun yaşayan kullanıcılar, iPhone'u fabrika ayarlarına döndürebilir veya Her Zaman Açık Ekran özelliğini devre dışı bırakabilir.

Daha önce de iPhone 14 Pro modellerinde kamera sorunu yaşanmış ve sorun güncelleme ile giderilmişti.