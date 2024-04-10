iPhone 15 modellerinin maliyeti ne kadar? İşte Apple'ın tek bir iPhone'dan kazandığı para Apple'ın, iPhone 15 modellerinin üretim maliyetini ve telefon başına ne kadar kâr elde ettiğini araştırdık.

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Uzun zamandır beklenen iPhone 15 modelleri, geçtiğimiz eylül ayında tanıtıldı ve ardından tüm dünyada satışa çıktı.

Serinin giriş seviyesi modeli iPhone 15, 799 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. iPhone 15 Plus modelinin satış fiyatı ise 899 dolar olarak açıklandı.

iPhone 15 Pro 999 dolar, Pro Max ise 1199 dolardan başlayan fiyatlarla satışa raflardaki yerini aldı.

Apple, iPhone modellerini rakiplerinden genellikle yüksek fiyatlarla satışa sunuyor. Buna bir de dolar kuru eklenince, ülkemizde satılan iPhone'ların fiyatı 100 bin TL'ye dayanıyor.

iPhone 15 üretim maliyeti ne kadar

iPhone 15'in standart ve Pro modelleri, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro ile aynı fiyatla satışa çıkmıştı. iPhone 15 Pro Max ise bir önceki modelden 100 dolar daha pahalı.

Ancak bu amiral gemisi cihazı üretmenin maliyeti, iPhone 14 Pro Max'e göre yüzde 12 daha yüksek. Bu da fiyat artışını kaçınılmaz hale getiriyor.

Söz konusu maliyet artışı, özellikle şirketin ilk tetraprism 5x telefoto kamerası başta olmak üzere bir dizi yeni özellikten kaynaklanıyor.

Araştırmalara göre, standart model iPhone 15‘in maliyeti 423 dolar. Vergi ve diğer giderleri düşmeden, Apple’ın tek bir iPhone 15’i maliyetinden tam 376 dolar daha fazlasına sattığını söyleyebiliriz.

iPhone 15 Pro Max modelini üretmek için ise Apple 558 dolar para harcıyor. Bu, satış fiyatının neredeyse yüzde 50'sine denk geliyor. Burada Apple'ın telefonları maliyetin iki katına sattığını düşünebilirsiniz.

Ancak maliyet ile birlikte işin içine tedarik, reklam ve dağıtım masrafları da girince, Apple'ın elde ettiği kâr tahmin ettiğinizden daha az oluyor.

Apple'ın üretim maliyetleri artıyor

iPhone 15 Pro Max'in titanyum çerçevesi, parça maliyetini yüzde 43 artırdı.Yeni A17 Pro çip işlemcisi de 14 Pro Max'te kullanılan A16 Bionic'ten yüzde 27 daha pahalı.

Yeni telefonda en çok duyurulan yükseltmelerden biri, önceki sürüme göre 3,8 kat daha fazla değere sahip olduğu bildirilen güncellenmiş kamera.

Eski iPhone modellerinin üretim maliyeti

iPhone 14 Pro Max

Üretim maliyeti: 501 dolar

Satış fiyatı: 1099 dolar

iPhone 13 Pro 128GB

Üretim maliyeti: 570 dolar

Satış fiyatı: 999 dolar

Apple iPhone 12 64GB

Üretim maliyeti: 373 dolar

Satış fiyatı: 829 dolar

Apple iPhone XS Max

Üretim maliyeti: 443 dolar

Satış fiyatı: 1249 dolar

Apple iPhone X 64GB

Üretim maliyeti: 389 dolar

Satış fiyatı: 999 dolar

Apple iPhone 8 64GB

Üretim maliyeti: 254 dolar

Satış fiyatı: 699 dolar

Apple iPhone 7 32GB​

Üretim maliyeti: 224 dolar

Satış fiyatı: 669 dolar