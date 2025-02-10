iPhone 16, 2024'te dünyanın en çok satan akıllı telefonu oldu

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Akıllı telefon pazarında rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Farklı mobil işletim sistemlerinin pazar payını izleyen yeni veriler, 2024'ün sonlarında akıllı telefon satışlarının küresel olarak hafif bir artış gösterdiğini ortaya koydu.

Bu artışta, ABD ve Avustralya'daki tatil alışverişlerinin etkisi büyük oldu. Pazar araştırma şirketi Kantar'ın raporundan elde edilen bilgilere göre, Apple'ın iPhone 16 serisi, dünya çapında en çok satan ürün olmaya devam ederken, Android ise Asya Pasifik bölgesinde büyüme kaydetti.

İlginç bir şekilde, yapay zeka (YZ) özellikleri tüketici tercihlerini etkilemeye başlıyor; beş alıcıdan biri YZ'nin marka tercihlerinde rol oynadığını söylüyor.

AVRUPA PAZARINDA REKABET KIZIŞIYOR

Avrupa'nın başlıca pazarlarında (Fransa, Almanya, Büyük Britanya, İtalya ve İspanya) genel olarak nispeten istikrarlı satışlar yaşanırken, Fransa, Almanya ve İspanya'da bir miktar büyüme görüldü.

Samsung, özellikle en çok satan modeli Galaxy A55 ile Büyük Britanya'da güçlü bir şekilde en iyi Android markası olmaya devam ediyor.

Ancak Samsung için Xiaomi ve Google Pixel'den gelen rekabetin kızıştığı belirtildi. Apple'ın iPhone 16 serisi de Avrupa'da, özellikle Büyük Britanya'da iyi performans gösterdi.

Google Pixel 9 serisi satışları biraz yavaşlarken, eski Pixel 8 serisi tatil indirimleri nedeniyle daha iyi performans gösterdi. Xiaomi'nin indirimli 13 serisi İspanya'da iyi satıldı.