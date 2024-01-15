iPhone 16 hakkında yeni bilgiler: Daha fazla RAM ve daha hızlı Wi-Fi iPhone 16 modelleri hakkında yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Şimdi de telefonların RAM kapasiteleri ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Henüz iPhone 15 modellerinin tanıtılması üzerinden çok zaman geçmese de şimdiden eylül ayında satışa çıkacak iPhone 16 serisi hakkında sızıntılar geliyor.

Tasarım sürecinin henüz çok başındayız. Gelen bilgilere göre, Apple mühendisleri tasarımda çok fazla değişiklik yapmayacak.

Temel farklılıkların ise kamera merceği düzeni ve düğme tasarımlarında olması bekleniyor.

iPhone 16 modellerinin RAM kapasiteleri ortaya çıktı

Teknoloji analisti Jeff Pu tarafından paylaşılan bilgilere göre, Apple’ın 2024 iPhone modellerinde kullanacağı RAM kapasiteleri belli oldu.

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus, geçen yılın Pro modelleriyle aynı RAM’e sahip olacak.

İddialara göre, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleri 8GB RAM kullanacak. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, 6GB RAM ile satışa çıkmıştı.

iPhone 15 ve iPhone 16 RAM kapasiteleri

iPhone 15: 6GB RAM

iPhone 15 Plus: 6GB RAM

iPhone 15 Pro: 8GB RAM

iPhone 15 Pro Max: 8GB RAM

iPhone 16: 8GB RAM

iPhone 16 Plus: 8GB RAM

iPhone 16 Pro: 8GB RAM

iPhone 16 Pro Max: 8GB RAM

Daha yüksek Wi-Fi hızları

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus’ın ayrıca 6 GHz bantla çalışan daha yüksek kablosuz hızlar sağlayan modemler kullanacağı söyleniyor.

Bu özellikleri sağlayan Wi-Fi 6E teknolojisi, sadece iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde kullanılıyordu.

Ancak tüm iPhone 16 modellerinde Wi-Fi 6E destekleyen modemler kullanılacağı söyleniyor.

Ekran boyutları değişebilir

Bu yıl piyasaya sürecekleri iPhone modellerinde, uzun yıllardır değişmeyen ekran boyutlarına önemli bir değişiklik yapmayı planlayan Apple'ın, iPhone 16 Pro serisinde ekran boyutlarını biraz daha artıracağı iddia ediliyor.

Söylentilere göre, iPhone 16 Pro serisi, 6.7 inç ve 6.9 inç ekran boyutlarına sahip olacak.