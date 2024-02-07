iPhone 16 hakkında yeni bilgiler: Özellikleri, tasarımı ve daha fazlası iPhone 16 modelleri hakkında yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Şimdiye kadar ortaya çıkan tüm bilgileri tek bir haberde topladık.

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Henüz iPhone 15 modellerinin tanıtılması üzerinden çok zaman geçmese de şimdiden eylül ayında satışa çıkacak iPhone 16 serisi hakkında sızıntılar geliyor.

Tasarım sürecinin henüz çok başındayız. Gelen bilgilere göre, Apple mühendisleri tasarımda çok fazla değişiklik yapmayacak.

Temel farklılıkların ise kamera merceği düzeni ve düğme tasarımlarında olması bekleniyor.

iPhone 16 modellerinin RAM kapasiteleri

Teknoloji analisti Jeff Pu tarafından paylaşılan bilgilere göre, Apple’ın 2024 iPhone modellerinde kullanacağı RAM kapasiteleri belli oldu.

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus, geçen yılın Pro modelleriyle aynı RAM’e sahip olacak.

İddialara göre, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleri 8GB RAM kullanacak. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, 6GB RAM ile satışa çıkmıştı.

Daha yüksek Wi-Fi hızları

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus’ın ayrıca 6 GHz bantla çalışan daha yüksek kablosuz hızlar sağlayan modemler kullanacağı söyleniyor.

Bu özellikleri sağlayan Wi-Fi 6E teknolojisi, sadece iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde kullanılıyordu.

Ancak tüm iPhone 16 modellerinde Wi-Fi 6E destekleyen modemler kullanılacağı söyleniyor.

Ekran boyutları

Bu yıl piyasaya sürecekleri iPhone modellerinde, uzun yıllardır değişmeyen ekran boyutlarına önemli bir değişiklik yapmayı planlayan Apple'ın, iPhone 16 Pro serisinde ekran boyutlarını biraz daha artıracağı iddia ediliyor.

Söylentilere göre, iPhone 16 Pro serisi, 6.7 inç ve 6.9 inç ekran boyutlarına sahip olacak.

İşlemci

iPhone 16'nın Pro versiyonları, gelişmiş yetenekler için A18 Pro çipe sahip olacak. iPhone 16 ve 16 Plus'ın hangi işlemciden güç alacağı şimdilik belirsiz.

Apple, iPhone 15 modellerinde A16 Bionic çipini kullanırken, iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde ise A17 Pro çipine yer vermişti.

Kameralar

Apple'ın dikey bir kamera görünümüyle birlikte iPhone 16 modellerinin arka kamerasında değişiklik yapmayı planladığı kaydedildi.

Ayrıca arka kamera bölümünde, iPhone 16 Pro'nun Ultra Geniş kamerasında bir yükseltme yapılması ve çözünürlüğün 12MP'den 48MP'ye çıkarılması bekleniyor.

Böylelikle geniş açıda çekilen görüntülerin çok daha yüksek çözünürlüğe sahip ve kaliteli olması bekleniyor.

Şirketin iPhone X modellerinde kullandığı kamera düzeninin iPhone 16 modelleriyle birlikte geri geleceği de öne sürüldü.

Yeni yapay zeka özellikleri

Apple'ın ilk olarak "Ajax GPT" kod adlı büyük dil modeliyle eğitilerek Siri'ye yapay zeka özelliğini getirmesi bekleniyor.

Ayrıca teknoloji devinin, Siri'nin yanı sıra yapay zekayı Apple Music, Pages ve Keynote gibi kendi uygulamalarına da dahil etmeyi düşündüğü belirtildi. Tüm bu özellikler, iOS 18 güncellemesiyle birlikte yayınlanacak.

Şirketin, iWork uygulamalarında büyük dil modellerini (LLMS) ve üretken yapay zekayı içerecek olan iOS 18 güncellemesini haziran ayındaki Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda duyurması bekleniyor.

Apple, iOS 18 güncellemesinin beta sürümünü bu yılın temmuz ayında yayınlayacak ve genel sürüm Eylül 2024'te kullanıma sunulacak.

iPhone 16 ne zaman tanıtılacak

iPhone 16, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinin Eylül 2024'te tanıtılması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Bu durum tedarik zinciri aksaklıkları, üretim sorunları ve daha fazlası gibi durumlara bağlı olarak değişebilir.