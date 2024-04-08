iPhone 16 modellerinin batarya kapasiteleri sızdırıldı Son zamanlarda iPhone 16 serisi hakkında daha fazla bilgi gelmeye başladı. Şimdi de telefonların batarya kapasiteleri ortaya çıktı.

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Henüz iPhone 15 modellerinin tanıtılması üzerinden çok zaman geçmese de şimdiden eylül ayında satışa çıkacak iPhone 16 serisi hakkında sızıntılar geliyor.

Şimdi de 2024 yılının sonlarına doğru tanıtılacak olan iPhone 16 modellerinin bataryaları ile ilgili ilk bilgiler geldi.

iPhone 16 batarya kapasiteleri nasıl olacak

Yeni bilgilere göre, iPhone 16, iPhone 16 Pro ve Pro Max, öncekilerden daha büyük pillere sahip olacak.

Çinli bir kaynağa göre, iPhone 16 modelinde 3,561 mAh, iPhone 16 Plus modelinde 4,006 mAh, iPhone 16 Pro'da 3.355 mAh ve iPhone 16 Pro Max modelinde 4,676 mAh batarya bulunacak.

iPhone 15 serisinin batarya kapasiteleri ise şu şekildeydi:

iPhone 15 - 3,349 mAh

iPhone 15 Plus - 4,383 mAh

iPhone 15 Pro - 3.290 mAh

iPhone 15 Pro Max - 4,422 mAh

Çinli kaynağın sızdırdığı bilginin, geçmişte ortaya atılan iddialarla tutarlı olduğunu belirtelim.

Öte yandan iPhone 16 Plus modelinin, bir önceki modele göre daha düşük bir batarya kapasitesi ile gelecek olması dikkat çekiyor.

Son olarak, bu bilgilerin Apple tarafından henüz doğrulanmadığını söylememiz gerekiyor.