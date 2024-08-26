iPhone 16 modellerinin kaç adet üretileceği belli oldu Apple'ın iPhone 16 serisi modellerinden kaç adet üretmeyi planladığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Merakla beklenen iPhone 16 modelleri, eylül ayında düzenlenecek etkinlikte resmen karşımıza çıkacak. Telefonların tanıtımına sayılı günler kala, yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Son gelen bilgilere göre, Apple'ın iPhone 16 serisinden oldukça yüksek beklentileri var. Şirket, bu yıl toplamda yaklaşık 90,1 milyon adet iPhone 16 üretmeyi hedefliyor. Peki, bu devasa üretim planında hangi modelin payı daha büyük?

APPLE'IN EN BÜYÜK UMUDU: iPHONE 16 PRO MAX

Rapora göre, Apple'ın en çok umut bağladığı model, en üst segmentteki iPhone 16 Pro Max.

Üretilecek telefonların yaklaşık yüzde 37'si bu modele ayrılmış durumda. Bu durum, Pro Max modelinin sunduğu gelişmiş özellikler ve daha geniş bir kitleye hitap etmesiyle açıklanabilir.

Diğer modellerin üretim sayısı ise şu şekilde olacak:

iPhone 16 Plus: 5,8 milyon

iPhone 16: 24,6 milyon

iPhone 16 Pro: 26,6 milyon

iPhone 16 Pro Max: 33,2 milyon

Apple, akıllı telefon üretimine dair önemli bir adım atarak, iPhone 16 Pro ve Pro Max modelini ilk kez Hindistan'da üretecek.

Bildirildiğine göre, iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max modellerinin ülkedeki üretimi hemen başlamayacak.

Modeller bir süre Çin’de üretilmeye devam edecek. Ancak şirket, piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra Hindistan üretimini devreye alacak.