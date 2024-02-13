iPhone 16 Pro Max batarya ömrüyle rekor kıracak Gelen bilgilere göre iPhone 16 Pro Max, en uzun batarya ömrü sunan iPhone modeli olacak. İşte telefonlar hakkında son bilgiler.

ensonhaber.com

Henüz iPhone 15 modellerinin tanıtılması üzerinden çok zaman geçmese de şimdiden eylül ayında satışa çıkacak iPhone 16 serisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Şimdi de 2024 yılının sonlarına doğru tanıtılacak olan iPhone 16 modellerinin bataryaları ile ilgili sızıntılar ortaya çıktı.

iPhone 16 Pro Max şarj ömrü rekoru kırabilir

Tedarik zinciri kaynaklarına dayandırılan sızıntılara göre, yeni iPhone modellerinde biraz daha yüksek kapasiteli bataryalar kullanılacak.

Sızıntı, iPhone 16 Pro modellerinin enerji tüketiminde önemli iyileştirmeler olacağını söylüyor.

iPhone 16 Pro Max, şimdiye kadarki en uzun batarya ömrüne sahip iPhone modeli olabilir.

iPhone 15 Pro Max’in 29 saat civarındaki batarya ömrü, yeni modelde 30 saatin üzerine çıkabilir.

Sızıntılara göre; iPhone 16 modelinde 3,561 mAh, iPhone 16 Plus modelinde 4,006 mAh ve iPhone 16 Pro Max modelinde 4,676 mAh batarya bulunacak.

iPhone 15 serisinin batarya kapasiteleri ise şu şekildeydi:

iPhone 15 - 3,349 mAh

iPhone 15 Plus - 4,383 mAh

iPhone 15 Pro Max - 4,422 mAh