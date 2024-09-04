iPhone 16 Pro Max, dünyanın en ince çerçeveli telefonu olabilir Apple’ın 9 Eylül'de tanıtacağı iPhone 16 serisinin tepe modeli iPhone 16 Pro Max, dünyanın en ince çerçeveli akıllı telefonu olabilir. İşte detaylar.

Haber Merkezi

Merakla beklenen iPhone 16 modelleri, 9 Eylül tarihinde düzenlenecek etkinlikte resmen karşımıza çıkacak. Telefonların tanıtımına sayılı günler kala, yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Apple'ın merakla beklenen yeni amiral gemisi iPhone 16 Pro Max, tasarım konusunda önemli bir yeniliğe imza atabilir.

Son sızıntılara göre, cihazın çerçeveleri o kadar ince olacak ki, akıllı telefon dünyasında yeni bir rekor kıracak.

EKRAN BÜYÜYECEK, BOYUT AYNI KALACAK

iPhone 16 Pro'da 6.3 inç, iPhone 16 Pro Max'te ise ise 6.9 inçlik bir ekran karşımıza çıkacak.

Bu, yıllardır iPhone'larda görülen ilk önemli ekran boyutu artışı olacak. Ancak daha büyük ekranlara rağmen, telefonların boyutu değişmeyecek. Bu durum, ekranın neredeyse tüm ön yüzeyi kaplaması sayesinde mümkün olacak.

Son verilere göre, cihazın çerçeveleri sadece 1,15 mm kalınlığında olacak. Bu da, iPhone'un daha önceki modellerine kıyasla çok daha ince bir çerçeveye sahip olduğu anlamına geliyor.

MALİYETLER YÜKSELEBİLİR

Sızıntılara göre Apple, çerçeveleri inceltmek için Border Reduction Structure (BRS) teknolojisini kullanıyor.

Bu teknoloji, bakır kabloların yukarı doğru kıvrılmasıyla, panelin alt kısmındaki çerçevenin mümkün olduğunca ince olmasını sağlıyor.

Ancak, bu yeni teknolojinin iPhone 16 Pro ve Phone 16 Pro Max’in üretim maliyetlerini artırabileceği ve potansiyel olarak fiyat artışına yol açabileceği de söyleniyor.