iPhone 16 rakibi Huawei Mate 70'in tanıtım tarihi ortaya çıktı Huawei’nin çok beklenen yeni amiral gemisi telefonları Mate 70 serisinin çıkış tarihi sızdırıldı.

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Çinli teknoloji devi Huawei, bu yıl tanıtacağı Mate 70 serisiyle premium segmentteki iddiasını güçlendirmek istiyor.

Standart ve Pro olmak üzere iki farklı modelle karşımıza çıkması beklenen Huawei Mate 70 serisi hakkında yavaş yavaş bilgiler gelmeye başladı.

Huawei Mate 70 neler sunacak

Sızıntılara göre, yeni telefonlar henüz ismi belli olmayan tamamen yeni bir Kirin işlemci ile çıkış yapacak. Geçen sene piyasaya sürülen Mate 60 serisinde Kirin 9000s işlemcisi kullanılmıştı.

Ayrıca, yeni işlemcinin Huawei’nin 5 nm sürecinden geçen ilk silikon işlemcisi olabileceği de söyleniyor.

Ekim ayında tanıtılabilir

İddialara göre, Huawei Mate 70 serisi önümüzdeki ekim ayında resmi olarak tanıtılacak.

iPhone 16 serisinin ise eylül ayında tanıtılacağını belirtelim. Huawei, yeni amiral gemisi modelini bir ay sonra tanıtarak iPhone'a sağlam bir rakip olmak istiyor.